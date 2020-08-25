Суд в США запретил Apple удалять аккаунты Epic Games с платформ iOS и Mac, но судьба Fortnite остается под вопросом





25 августа в режиме видеоконференции в Zoom прошло первое судебное заседание по недавнему иску Epic Games к Apple. Забегая вперед, судья Ивонн Гонзалес Роджерс, рассматривающая разбирательство между Epic Games к Apple, пока не готова выбрать сторону в этом споре, считая, что однозначной правды в этом деле нет.

Напомним, 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В этот же день Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games предъявила обеим компаниям судебные иски, обвинив в неконкурентном поведении и злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. В ответ на иск Apple потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac. В свою очередь Epic Games обратилась в суд, чтобы получить временный запрет.

Заслушав доводы обеих сторон, судья Ивонн Гонзалес Роджерс приняла решение удовлетворить ходатайство Epic Games о выдаче временного запрета, но только в части, касающейся удаления аккаунтов разработчиков Unreal Engine с платформ iOS и Mac. Apple грозилась сделать это 28 августа. Учитывая, выданный судебный запрет, этого она сделать не сможет.

В то же время Epic Games дополнительно просила запретить удалять Fortnite из App Store и удалять или деактивировать уже установленное приложение Fortnite с устройств на iOS. И в этих просьбах суд отказал Epic Games. Комментируя дело, судья заявила, что она не склонна помогать отдельным играм, но намерена вступиться за Unreal Engine, поскольку считает, что здесь Apple явно перегнула палку.

Роджерс упомянула недавнее заявление Microsoft, выступившей в поддержку просьбы Epic Games не удалять аккаунты разработчиков с платформы Apple. Она отметила, что создатели Fortnite сами поставили себя в эту ситуацию, нарушив правила App Store. Но при этом Роджерс задалась вопросом, почему Apple решила установить комиссию в 30%.