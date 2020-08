Apple потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac

Противостояние между Epic Games и Apple/Google из-за нежелания первой платить 30% комиссию в магазинах App Store и Google Play вышло на новый виток. Как рассказала Epic Games в своем твиттере, вскоре после подачи судебного иска Apple она получила уведомление об удалении всех учетных записей разработчиков Epic Games в App Store 28 августа. Также Apple намерена отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac, тем самым лишив их возможности поддерживать работу существующих приложений на этих платформах и выпускать новые.

13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В этот же день Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games предъявила обеим компаниям судебные иски, обвинив в неконкурентном поведении и злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020