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Apple потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac

Apple потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac

Apple потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac


Противостояние между Epic Games и Apple/Google из-за нежелания первой платить 30% комиссию в магазинах App Store и Google Play вышло на новый виток. Как рассказала Epic Games в своем твиттере, вскоре после подачи судебного иска Apple она получила уведомление об удалении всех учетных записей разработчиков Epic Games в App Store 28 августа. Также Apple намерена отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac, тем самым лишив их возможности поддерживать работу существующих приложений на этих платформах и выпускать новые.

13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В этот же день Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games предъявила обеим компаниям судебные иски, обвинив в неконкурентном поведении и злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

После получения уведомления Epic Games обратилась в суд, чтобы получить временный запрет на отключение аккаунтов. Также Epic Games попросила, чтобы на время судебного разбирательства Apple запретили удалять Fortnite из App Store, блокировать корпоративные аккаунты Epic, а также удалять или деактивировать уже установленное приложение Fortnite с устройств на iOS.

В Epic Games назвали действия Apple возмутительными, заявив, что просто удалить игру из App Store было недостаточно — и сейчас компания решила атаковать весь бизнес Epic, а также всех разработчиков, использующих Unreal Engine.

«С большой долей вероятности, в этом споре суд примет сторону Epic Games, но без судебного запрета действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации Epic среди пользователей Fortnite и будут катастрофическими для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine. Движок больше не сможет поддерживать платформы Apple, и разработчики будут вынуждены искать альтернативы», — объясняет Epic Games.

из судебного иска Epic Games

В сообщении The Verge представитель Apple заявил, что компания очень заинтересована в том, чтобы Epic Games и дальше оставалась частью программы Apple Developer Program, а их приложения могли и дальше распространятся через App Store.

«Проблема, которую Epic создала для себя, может быть легко решена, если они отправят обновленную версию своего приложения, вернув его в состояние соответствия с согласованными руководящими принципами, предъявляемыми ко всем разработчикам».

из заявления Apple.

По сути, Apple требует от Epic Games отключить свою систему и играть по ее правилам. То есть, платить 30% комиссию, как это делают другие. Напомним, прямо сейчас в ЕС проходит антимонопольное расследование деятельности Apple — европейские антимонопольщики проверяют, придерживается ли купертиновская компания принципов честной конкуренции в магазине приложений App Store и платежном сервисе Apple Pay.

Источник: Epic Games и The Verge

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