Apple потребовала от Epic Games отказаться от прямых платежей в Fortnite, пригрозив удалением ее аккаунтов в App Store и блокировкой доступа к инструментам разработки для iOS и Mac





Противостояние между Epic Games и Apple/Google из-за нежелания первой платить 30% комиссию в магазинах App Store и Google Play вышло на новый виток. Как рассказала Epic Games в своем твиттере, вскоре после подачи судебного иска Apple она получила уведомление об удалении всех учетных записей разработчиков Epic Games в App Store 28 августа. Также Apple намерена отключить компании доступ ко всем инструментам для создания ПО на iOS и Mac, тем самым лишив их возможности поддерживать работу существующих приложений на этих платформах и выпускать новые.

13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В этот же день Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games предъявила обеим компаниям судебные иски, обвинив в неконкурентном поведении и злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

После получения уведомления Epic Games обратилась в суд, чтобы получить временный запрет на отключение аккаунтов. Также Epic Games попросила, чтобы на время судебного разбирательства Apple запретили удалять Fortnite из App Store, блокировать корпоративные аккаунты Epic, а также удалять или деактивировать уже установленное приложение Fortnite с устройств на iOS.

В Epic Games назвали действия Apple возмутительными, заявив, что просто удалить игру из App Store было недостаточно — и сейчас компания решила атаковать весь бизнес Epic, а также всех разработчиков, использующих Unreal Engine.

«С большой долей вероятности, в этом споре суд примет сторону Epic Games, но без судебного запрета действия Apple нанесут непоправимый ущерб репутации Epic среди пользователей Fortnite и будут катастрофическими для будущего отдельного бизнеса Unreal Engine. Движок больше не сможет поддерживать платформы Apple, и разработчики будут вынуждены искать альтернативы», — объясняет Epic Games. из судебного иска Epic Games

В сообщении The Verge представитель Apple заявил, что компания очень заинтересована в том, чтобы Epic Games и дальше оставалась частью программы Apple Developer Program, а их приложения могли и дальше распространятся через App Store.

«Проблема, которую Epic создала для себя, может быть легко решена, если они отправят обновленную версию своего приложения, вернув его в состояние соответствия с согласованными руководящими принципами, предъявляемыми ко всем разработчикам». из заявления Apple.

По сути, Apple требует от Epic Games отключить свою систему и играть по ее правилам. То есть, платить 30% комиссию, как это делают другие. Напомним, прямо сейчас в ЕС проходит антимонопольное расследование деятельности Apple — европейские антимонопольщики проверяют, придерживается ли купертиновская компания принципов честной конкуренции в магазине приложений App Store и платежном сервисе Apple Pay.

Источник: Epic Games и The Verge