NVIDIA RTX 5080 от AX Gaming получила скрытый кабель питания и магнитную крышку

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Часто при выборе мощной видеокарты покупатель обращает внимание не только на технические характеристики, но и на внешний вид и удобство компоновки. Именно поэтому производители видеокарт постоянно ищут новые способы выделиться. На этот раз китайский бренд AX Gaming представил серию X3W Max — линейку графических адаптеров GeForce RTX 50-серии с элегантным скрытым питанием и собственным L-образным кабелем. Напомним, новые видеокарты RTX 50 имеют проблемы с перегревом и плавлением кабелей питания, а также в отдельных случаях может вытекать термогель.

В последние годы на рынке иногда появляются видеокарты с разъемами питания, спрятанными внутрь корпуса. AX Gaming также пошла по этому пути. В серии X3W Max 16-контактный разъем питания (12VHPWR) разместили по центру, однако углубили в корпус платы. Для него создали специальный кабель питания с угловым разъемом, который аккуратно прилегает вдоль радиатора охлаждения. Весь этот узел прячется за магнитной крышкой, которую можно удобно снять или поставить обратно. Это решение не только убирает хаос с кабелями, но и выглядит очень аккуратно в сборке с прозрачной стороной.

Правда, на рендерах не видно, чем заканчивается другой конец этого 16-контактного кабеля. Возможно, он переходит в стандартные 3-4 восьмиконтактные PCIe-разъемы, как в адаптерах Nvidia, или имеет другой фирменный формат. Производитель пока не уточняет деталей.

В серии X3W Max представлены следующие видеокарты:

GeForce RTX 5080 X3W Max

GeForce RTX 5070 Ti X3W Max

GeForce RTX 5070 X3W Max

Модель GeForce RTX 5090D в этом списке отсутствует. Скорее всего, из-за того, что она попадает под экспортные ограничения Китая, как и полноценная RTX 5090. По слухам, Nvidia рассматривает возможность снизить производительность 5090D, чтобы ее можно было официально поставлять на рынок.

Видеокарты X3W Max имеют небольшой заводской разгон — частоты на 2-3% выше референсных значений Nvidia. В то же время уровень энергопотребления (TDP) соответствует официальным спецификациям. Однако AX Gaming рекомендует использовать более мощные блоки питания:

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RTX 5080 X3W Max — минимум 850 Вт

RTX 5070 Ti X3W Max 16GB — 800 Вт (вместо 750 Вт в справочнике Nvidia)

RTX 5070 X3W Max 12GB — 750 Вт (вместо 650 Вт)

модель Boost частота (МГц) Энергопотребление (Вт) Минимальная мощность блока питания (Вт) GeForce RTX 5080 X3W Max 16GB 2670 360 850 GeForce RTX 5070 Ti X3W Max 16GB 2512 300 800 GeForce RTX 5070 X3W Max 12GB 2572 250 750

Все модели серии X3W Max имеют одинаковый дизайн: строгий белый корпус, трехслотовая система охлаждения с тремя вентиляторами. Идеально подходит к современным белоснежным сборкам в стиле minimal или future-tech.

Серия AX Gaming X3W Max предлагает интересное решение с организацией питания и эстетичный внешний вид. Вероятно, эстеты оценят скрытое питание с магнитной крышкой — не просто декоративный ход, а полезное решение, которое позволяет избавиться от лишнего беспорядка в системном блоке.

Источник: tomshardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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