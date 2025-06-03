NVIDIA RTX 5080 от AX Gaming получила скрытый кабель питания и магнитную крышку

Часто при выборе мощной видеокарты покупатель обращает внимание не только на технические характеристики, но и на внешний вид и удобство компоновки. Именно поэтому производители видеокарт постоянно ищут новые способы выделиться. На этот раз китайский бренд AX Gaming представил серию X3W Max — линейку графических адаптеров GeForce RTX 50-серии с элегантным скрытым питанием и собственным L-образным кабелем. Напомним, новые видеокарты RTX 50 имеют проблемы с перегревом и плавлением кабелей питания, а также в отдельных случаях может вытекать термогель.
В последние годы на рынке иногда появляются видеокарты с разъемами питания, спрятанными внутрь корпуса. AX Gaming также пошла по этому пути. В серии X3W Max 16-контактный разъем питания (12VHPWR) разместили по центру, однако углубили в корпус платы. Для него создали специальный кабель питания с угловым разъемом, который аккуратно прилегает вдоль радиатора охлаждения. Весь этот узел прячется за магнитной крышкой, которую можно удобно снять или поставить обратно. Это решение не только убирает хаос с кабелями, но и выглядит очень аккуратно в сборке с прозрачной стороной.
Правда, на рендерах не видно, чем заканчивается другой конец этого 16-контактного кабеля. Возможно, он переходит в стандартные 3-4 восьмиконтактные PCIe-разъемы, как в адаптерах Nvidia, или имеет другой фирменный формат. Производитель пока не уточняет деталей.
В серии X3W Max представлены следующие видеокарты:
- GeForce RTX 5080 X3W Max
- GeForce RTX 5070 Ti X3W Max
- GeForce RTX 5070 X3W Max
Модель GeForce RTX 5090D в этом списке отсутствует. Скорее всего, из-за того, что она попадает под экспортные ограничения Китая, как и полноценная RTX 5090. По слухам, Nvidia рассматривает возможность снизить производительность 5090D, чтобы ее можно было официально поставлять на рынок.
Видеокарты X3W Max имеют небольшой заводской разгон — частоты на 2-3% выше референсных значений Nvidia. В то же время уровень энергопотребления (TDP) соответствует официальным спецификациям. Однако AX Gaming рекомендует использовать более мощные блоки питания:
- RTX 5080 X3W Max — минимум 850 Вт
- RTX 5070 Ti X3W Max 16GB — 800 Вт (вместо 750 Вт в справочнике Nvidia)
- RTX 5070 X3W Max 12GB — 750 Вт (вместо 650 Вт)
|модель
|Boost частота (МГц)
|Энергопотребление (Вт)
|Минимальная мощность блока питания (Вт)
|GeForce RTX 5080 X3W Max 16GB
|2670
|360
|850
|GeForce RTX 5070 Ti X3W Max 16GB
|2512
|300
|800
|GeForce RTX 5070 X3W Max 12GB
|2572
|250
|750
Все модели серии X3W Max имеют одинаковый дизайн: строгий белый корпус, трехслотовая система охлаждения с тремя вентиляторами. Идеально подходит к современным белоснежным сборкам в стиле minimal или future-tech.
Серия AX Gaming X3W Max предлагает интересное решение с организацией питания и эстетичный внешний вид. Вероятно, эстеты оценят скрытое питание с магнитной крышкой — не просто декоративный ход, а полезное решение, которое позволяет избавиться от лишнего беспорядка в системном блоке.
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Источник: tomshardware
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