«‎Супергёрл» от режиссера «Круэллы» — DC ведет переговоры с Крейгом Гиллеспи

Главную роль в предстоящем супергеройском фильме DC сыграет Милли Алкок, известная по сериалу «Дом дракона», а режиссерскую роль может взять на себя Крейг Гиллеспи, который работал над «Круэллой» с Эммой Стоун.

По данным Deadline, DC сейчас ведет переговоры с Гиллеспи о режиссуре будущей «‎Супергёрл». Он в первую очередь известен работой над спортивной комедией «Я, Тоня» и криминальным драмеди «Круэлла».

Фильм с рабочим названием «Supergirl: Woman of Tomorrow» будет основываться на одноименных комиксах DC от Тома Кинга и Билкис Эвели. Известно, что сценарий поручили написать Ане Ногейре («Дневники вампира»), а главную роль отвели Милли Алкок («Дом дракона»).

Съемки начнутся в конце 2024 года — после завершения съемок другого супергеройского фильма Джеймса Ганна «Супермен», которые стартовали 29 февраля. Генри Кавилла в роли Супермена на экране заменит Дэвид Коренсвет, а роль Лоис Лейн отвели Рэйчел Броснахен, которая получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» за «Удивительную миссис Мейзел». Николас Холт («Меню» и «Рэнфилд»), который также претендовал на роль Кларка Кента, сыграет злодея Лекса Лютора. Также, вероятно, что Милли Алкок в качестве Супергёрл впервые появится именно в «Супермене».

В комиксах Супергёрл (также известная как Кара Зор-Эл) является двоюродной сестрой Супермена. На экране в последние годы персонажа воплощали Мелисса Бенойст в сериале CBS и CW «Супергёрл» (который длился шесть сезонов), а также Саша Калле в полнометражном фильме 2023 года «Флэш».

Как отмечает Variety, в новой итерации DC Супергёрл путешествует по галактике, чтобы отпраздновать свой 21-й день рождения вместе со своей суперсобакой. По пути она встречает молодую женщину по имени Рути и решает пойти «путем смертельной мести».