Новости Кино 14.07.2025 comment views icon

«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные

Один из самых ожидаемых супергеройских фильмов последних пяти лет, несмотря на противоречивые отзывы, достиг успеха в прокате уже в первые выходные. Общая мировая касса перезапуска «Супермена» сейчас составляет $217 млн.

На домашние сборы в Северной Америке пришлось около $122 млн — это третий по величине дебют для фильма в 2025 году, после экранизации Minecraft ($162 млн) и живой версии «Лило и Стич» ($146 млн). Сумма также превосходит дебютные цифры для «Человека из стали» Зака Снайдера, который на момент открытия собрал $116,6 млн.

Международные сборы были немного скромнее ожиданий с $95 млн из 78 стран.

Новий «Супермен» обійшовся DC у $225 млн і має заробити втричі більше для беззбитковості
Рэйчел Броснахен и Дэвид Коренсвет на кадрах из трейлера «Супермена» / DC, Warner Bros.

Несмотря на высокие стартовые цифры, у «Супермена» еще много работы для достижения безубыточности. Производственный бюджет фильма составил $225 млн, тогда как на рекламу ушло еще около $100 млн — цифры, которые требуют примерно втрое более высоких заработков. Следует отметить, что супергеройские фильмы нередко сдавали в прокате после успешного дебюта — вспомните «Человека-Муравья» 2023 года и недавний «Капитан Америка: Чудесный новый мир». Сам Джеймс Ганн, кстати, заявлял, что сумма в $700 млн не является обязательной для того, чтобы фильм считался успешным.

«Есть ли какая-то зависимость от этого? Да, но не так масштабно, как люди думают», — сказал Ганн. «Они слышат, что фильм будет успешным только тогда, когда соберет 700 миллионов долларов или что-то в этом роде, и это просто полная чушь».

Новый «Супермен» — это первый фильм в перезапущенной вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана, который привлек на главную роль Дэвида Коренсвета вместо Генри Кавилла. История рассказывает об искреннем супергерое, который пытается доказать миру, что делает что-то хорошее, после того, как злодей Лекс Лютор (Николас Холт) настраивает общество против него. На стороне Кларка — репортер Лоис Лейн (Рэйчел Броснахен) и его верный спутник-суперпес Крипто. Ганн, наиболее известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Отряд самоубийц», выступил режиссером.

Ніколас Голт і Девід Коренсвет у фільмі «Супермен» / DC, Warner Bros.
Николас Холт и Дэвид Коренсвет в фильме «Супермен» / DC, Warner Bros.

После утечки первых рецензий, казалось, что новый «Супермен» окончательно забивает гвоздь в гроб супергероики, однако официальные оценки это опровергли. Сейчас у ленты 83% от критиков и 93% от зрителей на Rotten Tomatoes, а также оценка «A-» в экзит-полах CinemaScore.

«Как начало обновленной вселенной «Супермен» вселяет осторожную надежду. Как летний супергеройский блокбастер лента работает довольно исправно, хотя и долго расшатывается», — из рецензии ITC.

Что касается остальных кассовых сборов, то «Мир Юрского периода: Возрождение», который на прошлой неделе сделал Скарлетт Йоханссон самой кассовой актрисой в мире, на данный момент заработал $529 млн общей кассы; у «Формулы-1» с Брэдом Питтом рекордные для Apple $393 млн; тогда как живой римейк «Как укротить дракона» остановился на отметке в $560 млн, а «Лило и Стич» направляется в клуб миллиардеров с $994 млн.

Источник: Variety, Screen Rant, IGN

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