Свежая утечка указывает на то, что смартфон Samsung Galaxy S10 получит криптовалютный кошелек

Известный инсайдер и дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новые живые фотографии стандартной версии пока еще не анонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Новые снимки включенного Galaxy S10 позволяют еще раз оценить дизайн лицевой панели смартфона, оснащенного дисплеем Infinity-O с тонкими рамками и небольшим точечным вырезом для фронтальной камеры. Но еще интереснее другое.

Несмотря на то, что криптовалютная лихорадка давно прошла и сейчас интерес к криптовалютам на порядки ниже, чем это было в конце 2017 года, производители только сейчас внедряют в свои устройства поддержку блокчейн. В конце прошлого года вышел блокчейн-смартфон HTC Exodus 1, который ожидаемо не обрел широкой популярности. Теперь же стало известно, что Samsung Galaxy S10 тоже предложит криптовалютный кошелек. Если говорить точнее, то речь идет о фирменном блокчейн-сервисе Samsung Blockchain Keystore для безопасного хранения ключей криптовалюты, токенов и другой приватной информации. Раздел с этим сервисом и можно увидеть на экране включенного Galaxy S10, позирующего на этих фото.

Если вспомнить, что в октябре прошлого года Samsung зарегистрировала торговую марку Blockchain KeyStore, указав в описании ПО и смартфоны, то оставшиеся сомнения сразу отпадут. Оставляя в стороне вопрос актуальности такого сервиса сейчас, можно отметить, что те, кому эта функция покажется лишней, попросту смогут ее проигнорировать, ну а другие из числа поклонников криптовалют наверняка сочтут эту возможность полезной.

Напомним, буквально на днях в сети появились подробности о ценах на смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10, чья премьера состоится только 20 февраля.

Источник: Ben Geskin (@VenyaGeskin1)