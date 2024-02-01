Сиквел «Полицейского из Беверли-Хиллз», «Снова в деле» с Кэмерон Диас и вторая часть «Мятежной луны» — расписание фильмов Netflix на 2024 год

В этом году крупнейший в мире онлайн-кинотеатр планирует выпустить 55 фильмов — на 6 больше, чем в 2023-м, однако на 31 меньше, чем в 2022-м. Одновременно с перечнем премьер Netflix выложил промо с нарезкой кадров — для некоторых есть точные даты, однако большинство выйдет позже в 2024-м.

Среди наиболее ожидаемых можно отметить четвертый фильм франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз», где Эдди Мерфи после 30-летнего перерыва сыграет роль Акселя Фоуля, возвращение на экраны Камерон Диас в экшн-комедии «Снова в деле», фильм «Атлас» с Дженнифер Лопес о спасении человечества от ИИ и вторую часть «Мятежной луны» от Зака Снайдера.

Расписание фильмов Netflix на 2024 год

«Космонавт» – 1 марта. Sci-Fi драма, в которой Адам Сэндлер сыграет астронавта который во время исследовательской миссии в космосе встречает таинственное инопланетное существо Гануша и параллельно пытается справиться с проблемами в семье.

Sci-Fi драма, в которой Адам Сэндлер сыграет астронавта который во время исследовательской миссии в космосе встречает таинственное инопланетное существо Гануша и параллельно пытается справиться с проблемами в семье. «Дева в беде» – 8 марта . Художественный фильм режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо по сценарию Дэна Мазо. В главной роли — Милли Бобби Браун.

. Художественный фильм режиссера Хуана Карлоса Фреснадильо по сценарию Дэна Мазо. В главной роли — Милли Бобби Браун. «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» – 19 апреля. Продолжение эпической саги Зака Снайдера о Коре и воинах, готовящихся пожертвовать всем, сражаясь вместе с храбрым народом Велдта, чтобы защитить некогда мирное поселение и свою новообретенную родину.

Продолжение эпической саги Зака Снайдера о Коре и воинах, готовящихся пожертвовать всем, сражаясь вместе с храбрым народом Велдта, чтобы защитить некогда мирное поселение и свою новообретенную родину. «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» – 3 июля. Эдди Мерфи возвращается к роли Акселя Фоуля в продолжении «Полицейского из Беверли-Хиллз» от Netflix. Оригинальный фильм вышел еще в 1984 году, получив два продолжения — последний раз Мерфи исполнял роль Фоуля около 30 лет назад. К своим ролям местных полицейских, лейтенанта Билли Роузвуда и сержанта Джона Таггарта, вернутся Джадж Рейнгольд и Джон Эштон.

Эдди Мерфи возвращается к роли Акселя Фоуля в продолжении «Полицейского из Беверли-Хиллз» от Netflix. Оригинальный фильм вышел еще в 1984 году, получив два продолжения — последний раз Мерфи исполнял роль Фоуля около 30 лет назад. К своим ролям местных полицейских, лейтенанта Билли Роузвуда и сержанта Джона Таггарта, вернутся Джадж Рейнгольд и Джон Эштон. «The Union» – 16 августа. Майк (Марк Уолберг), простой строитель из Джерси, который попадает в мир супершпионов и тайных агентов, когда его школьная возлюбленная Роксанна (Хэлли Берри) привлекает его для участия в сложной разведывательной миссии США. Режиссер — Джулиан Фарино.

Майк (Марк Уолберг), простой строитель из Джерси, который попадает в мир супершпионов и тайных агентов, когда его школьная возлюбленная Роксанна (Хэлли Берри) привлекает его для участия в сложной разведывательной миссии США. Режиссер — Джулиан Фарино. «Кухня» – 19 января. События научно-фантастического фильма разворачиваются в Лондоне в 2040-х годах, когда разрыв между богатыми и бедными увеличился до предела. Бедные жители вынуждены ютиться в многолюдных жилых комплексах. Изи собирается сбежать из «Кухни», одного из последних жилых комплексов в Лондоне. Но когда в его жизни появляется юный Бенджи, он оказывается перед сложным выбором.

Фильмы, которые выйдут позже в 2024-м (без точных дат):

«Атлас» — научно-фантастический триллер о борьбе персонажки Дженнифер Лопес с ИИ.

— научно-фантастический триллер о борьбе персонажки Дженнифер Лопес с ИИ. «Снова в деле» – комедия с Кемерон Диас.

– комедия с Кемерон Диас. «Six Triple Eight‎» — вдохновляющая реальная история храбрых женщин, входивших в единственный темнокожий женский батальон во время Второй мировой войны.

— вдохновляющая реальная история храбрых женщин, входивших в единственный темнокожий женский батальон во время Второй мировой войны. «Carry-On» — боевик с Тероном Эгертоном и Джейсоном Бейтманом.

— боевик с Тероном Эгертоном и Джейсоном Бейтманом. «Семейное дело‎» — романтическая комедия с Заком Эфроном и Николь Кидман.

С полным перечнем фильмов, запланированных к выходу на Netflix в 2024-м, можно ознакомиться здесь.