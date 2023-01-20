Съёмки фильма «Трон 3» с Джаредом Лето в главной роли начнутся в августе – СМИ

Прошло более 12 лет после премьеры фильма «Трон: Наследие». И наконец настал праздник на улице тех, кто ожидал продолжения этой научно-фантастической серии. Уже в этом году ожидается начало съёмок новой части франшизы – «Трон-3» (или «Трон: Арес»).

По данным осведомлённых источников, съёмки фильма «Трон-3» начнутся в августе этого года. Главную роль сыграет Джаред Лето. Сейчас ведутся переговоры о постановке с Хоахимом Роннингом («Малефисента: Владычица тьмы», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Как сообщает Variety, Джаред Лето подписал контракт ещё в 2017 году, но Disney отложила планы по съёмке третьей части. Режиссёр фильма «Трон: Наследие» Джозеф Косински (который впоследствии снял «Топ Ган: Мэверик») рассказал, что он подготовил сценарий и раскадровку фильма, «действие которого происходит в интернете с Yahoo, Google и всеми этими сайтами». Косински сказал, что он был близок к тому, чтобы заняться этим фильмом ещё в 2015 году. Но в Disney решили сосредоточиться на других более крупных проектах.

Ориентировочные сроки выхода фильма «Трон-3» («Трон: Арес») пока не называются.

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Источник: Engadget