«Такой же эпичный». Продюсеры сериала See с Джейсоном Момоа для Apple TV+ сравнивают свой проект с «Игрой престолов»





Шоураннеры предстоящего постапокалиптического сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа для платформы Apple TV+ уверены, что проект будет таким же эпическим, как «Игра престолов». Об этом стало известно из интервью журнала Emmy с креативными продюсерами Джейми Эрлихтом и Заком Ван Амбургом, а также актерами Джейсоном Момоа и Альфре Вудардом.

Действие в фильме «Смотри» происходит в далёком будущем, где из-за смертельного вируса на Земле осталось только 2 млн человек. Эти люди полностью лишились зрения и вынуждены вернуться к племенным способам строить жилища и добывать себе пищу. Но всё меняется после рождения двоих зрячих младенцев, которые вызывают хаос и угрожают существованию цивилизации.

«Когда появляется что-то новое, которое может разрушить статус-кво, будет ли это настолько эпическим, как, скажем, „Игра престолов“? Мы ответим на этот вопрос громким „да“!», – заявили продюсеры.

Многие моменты в фильме основываются на том, как слепые люди двигаются, одеваются и делают повседневные вещи. В интервью подробно рассказывается, как актёрам приходилось тренироваться в темноте, полагаясь на другие свои чувства. При этом на площадке всегда находился консультант, чтобы слепота, показанная в фильме, не противоречила реальности. Кроме того, в съёмке сериала приняли участие несколько слепых и слабовидящих актёров.

Apple TV+ будет запущен 1 ноября в более чем 100 странах и регионах по цене $4,99 в месяц. Тогда же состоится и премьера сериала «Смотри». Apple обещает только оригинальный контент в качестве 4K HDR.

Источник: Wccftech