Первый трейлер постапокалиптического сериала See / «Смотри» с Джейсоном Момоа для платформы Apple TV+

Во время вчерашней презентации помимо новых гаджетов компания Apple анонсировала скорый запуск онлайн-кинотеатра Apple TV+ и показала трейлер фантастического постапокалиптического сериала See / «Смотри» с Джейсоном Момоа («Аквамен») в главной роли.

По сюжету, в далеком будущем вирус уничтожит львиную долю населения Земли, а все кто выжил, лишатся зрения и одичает до состояния племенной модели жизни. Спустя годы после катастрофы в семье Баба Восса (Джейсон Момоа) родились близнецы, обладающие мифической на тот момент времени способности видеть. Кто-то видит в этом событии спасение, однако могущественная королева считает это колдовством, потенциальной проблемой и жаждет уничтожить первых за несколько веков зрячих людей…

Сериал снят для платформы Apple TV+ в рамках программы Apple Original, над его созданием работали сценарист Стивен Найт (Peaky Blinders) и режиссер Фрэнсис Лоуренс (The Hunger Games). Премьера сериала See / «Смотри» состоится одновременно с запуском онлайн-кинотеатра Apple 1 ноября 2019 года, стоимость месячной подписки составит $4,99.

Отметим, что помимо сериала See / «Смотри» на Apple TV+ выйдут сериалы The Morning Show / «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, For All Mankind / «Для всего человечества» с Юэлем Киннаманом и «Дикинсон» с Хейли Стейнфилд.

P.S. Не можем не отметить сходства сериала «Смотри» с фильмом «Птичий короб», где люди не должны были смотреть на монстров, чтобы не погибнуть, и фильмом «Тихое место», где они не должны были шуметь по той же причине.

Источник: Apple