Такси-сервис Bolt запустился в Виннице, которая стала седьмым городом присутствия компании в Украине





Платформа для заказа поездок Bolt объявила о запуске с сегодняшнего дня, 1 октября 2020 года, еще в одном украинском городе — Виннице. Стоимость поездки составит от 18 гривен, в честь запуска сервиса новых пользователей ожидают скидки до 50% на первую поездку.

В Виннице также будет действовать акция «Приведи друга ― получи скидку на поездку». Чтобы принять участие в акции, в главном меню приложения нужно выбрать опцию «Бесплатные поездки». После этого следует отправить промокод другу. Когда друг совершит свою первую поездку с применением этого кода, на адрес электронной почты будет выслан промокод Bolt. По этому промокоду следующая поездка будет со скидкой. В компании особо отметили, что скидки для пользователей услуги не скажутся на заработке водителей — Bolt полностью компенсирует водителям разницу в цене.

В городе будут активны три категории сервиса: Bolt, Comfort и Isolated. Авто Isolated снабжены прозрачными перегородками между водителем и пассажирами. Такие перегородки служат дополнительной защитой от распространения вирусов.

«Мы постоянно расширяем географию работы в Украине. Винница стала седьмым городом в Украине, где запустился наш сервис, и мы планируем развиваться дальше. Мы хотим, чтобы быстрый и комфортный сервис Bolt был доступен во многих городах Украины», — говорит региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

В августе этого года сервис Bolt появился в Днепре, а в начале сентября — в Запорожье. Таким образом на сегодняшний день сервис доступен в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Львове и Виннице.

Источник: Bolt