Сервис вызова такси Bolt запустился в Днепре, стоимость поездки начинается с 23 грн

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После весьма длительного перерыва (последний город был подключен более года назад) сервис Bolt запустился в Днепре. Услуги европейской платформы для вызова автомобилей стали доступны жителям и гостям города с сегодняшнего дня, 6 августа 2020 года.

Стоимость поездки будет начинаться с 23 грн. В честь запуска сервиса в течение первой недели клиентов ждут скидки до 50%. Компания также предоставляет промокоды в рамках акции «Приведи друга ― получи бесплатную поездку».

«Среди важных преимуществ Bolt ― забота и обеспечение наиболее выгодных условий для водителей и пассажиров. Уже более двух миллионов пользователей имели возможность оценить подход Bolt к работе, а теперь наступила очередь Днепра»,― говорит региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

В компании отметили, что постоянно расширяют перечень своих услуг и своевременно реагируют на вызовы современного мира. Так, во время эпидемии коронавируса появилась категория Isolated. Авто этой категории снабжены прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами, которая служит дополнительной защитой от вирусов.

Ранее Bolt анонсировал в Киеве сервис доставки еды и прокат электросамокатов. Многие услуги после тестирования в Киеве Bolt запускает в других городах Украины. Например, летом категория Kids для безопасных поездок с детьми стала доступна во Львове, а в Одессе запустили категорию Business ― авто повышенного комфорта.

Напомним, что в Украине сервис Bolt (тогда еще Taxify) запустился осенью 2016 года, затем платформа пережила перезапуск в Киеве с новой командой в середине 2018 года, в конце 2018 года начала работать в Харькове, а весной 2019 года — во Львове и Одессе.

Источник: Bolt