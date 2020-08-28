TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами





В последние годы производители смартфонов неоднократно говорили о скором появлении устройств с камерами, скрытыми под дисплеем. Судя по всему, эта технология наконец готова к появлению в коммерческих продуктах.

Недавно компания ZTE заявила, что 1 сентября она официально представит смартфон Axon 20 5G с подэкранной камерой. Другие компании, такие как OPPO и Xiaomi, также работают над такими решениями. Кроме того, аналогичный продукт разрабатывает и компания TCL. Об этом свидетельствует патентная заявка, поданная несколько месяцев назад. Причём, компания решила не ограничиваться только фронтальной камерой, скрытой под дисплеем. В патенте описывается смартфон, все сенсоры камер которого скрыты от глаз пользователя.

На изображении показано устройство с достаточно крупными рамками вокруг дисплея. Очевидно, модуль фронтальной камеры расположен под дисплеем, так как его нигде не видно. Что более интересно, на задней панели также не видно ни одной камеры. При этом верхняя часть задней панели выглядит заметно крупнее остальной области. Вероятно, именно там размещены элементы модуля камеры. Однако подробности по этому поводу не уточняются.

Можно предположить, что невидимый модуль камеры спрятан за стеклянной панелью, которая становится прозрачной в том случае, когда нужно сделать фотографию или записать видео. В те моменты, когда камера не используется, стеклянная панель остаётся непрозрачной. Подобная технология применялась в смартфоне OnePlus Concept One.

Следует отметить, что пока что речь идёт лишь о патенте. Нет уверенности в том, что в обозримом будущем компания TCL выведет на рынок потребительский продукт с такими функциями.

Источник: gizmochina