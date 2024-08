Три дисплея и цена более $4000: новый складной смартфон от Huawei

Складные смартфоны из трех элементов еще не дошли до фазы массового производства известными игроками. Первопроходцем на этом рынке планирует стать Huawei, выпустив первый в мире телефон, который будет иметь три дисплея. Правда, вряд ли это будет массовый гаджет, поскольку его цена может превышать $4000. Таким образом, устройство может быть вдвое дороже Samsung Galaxy Fold6, но будет иметь меньшую производительность.

Недавно генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю был замечен со смартфоном в руках, складівающимся дважды из трех частей. Следовательно, это указывает на существование такого устройства, а руководитель, вероятно, тестирует его, чтобы увидеть, как он работает в реальных условиях. Возможно, аппарат в его руках был предсерийным, поскольку отсутствуют сведения о начале массового производства такого устройства. Вместе с тем инсайдер @jasonwill101 заявил в соцсети X, что компания все еще пытается снизить стоимость смартфона, при этом инженерный образец стоит 35 000 юаней, или $4887.

Currently, the cost of Huawei's tri-fold engineering prototype is over 35,000 RMB, and the company is continuously working on reducing costs. The anticipated retail price for the mass-produced model is set at 29,000 RMB($4000) pic.twitter.com/2JBvtx9IIN

— jasonwill (@jasonwill101) August 13, 2024