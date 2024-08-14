Новости Технологии 14.08.2024 в 12:46 comment views icon

Три дисплея и цена более $4000: новый складной смартфон от Huawei

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Три дисплея и цена более $4000: новый складной смартфон от Huawei

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Складные смартфоны из трех элементов еще не дошли до фазы массового производства известными игроками. Первопроходцем на этом рынке планирует стать Huawei, выпустив первый в мире телефон, который будет иметь три дисплея. Правда, вряд ли это будет массовый гаджет, поскольку его цена может превышать $4000. Таким образом, устройство может быть вдвое дороже Samsung Galaxy Fold6, но будет иметь меньшую производительность.

Недавно генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю был замечен со смартфоном в руках, складівающимся дважды из трех частей. Следовательно, это указывает на существование такого устройства, а руководитель, вероятно, тестирует его, чтобы увидеть, как он работает в реальных условиях. Возможно, аппарат в его руках был предсерийным, поскольку отсутствуют сведения о начале массового производства такого устройства. Вместе с тем инсайдер @jasonwill101 заявил в соцсети X, что компания все еще пытается снизить стоимость смартфона, при этом инженерный образец стоит 35 000 юаней, или $4887.

Это огромная сумма для смартфона, даже если он предлагает уникальный форм-фактор. Слухи утверждают, что ожидаемая розничная цена может быть снижена до 29 000 юаней, или $4049, что сделает его более чем вдвое дороже Samsung Galaxy Fold6. Высокая цена может быть связана с меньшим тиражом, хотя слухи не подтверждают это. Учитывая, что Huawei не может заказать производство процессоров по передовой технологии TSMC и вынуждена полагаться на своего местного производственного партнера SMIC, ей остается повторно использовать литографию старого поколения для массового производства своих чипсетов.

В настоящее время чип Kirin 9010 кажется единственным возможным вариантом для использования в таком смартфоне. Однако он гораздо медленнее, чем Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 в конкурирующих устройствах.

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Источник: wccftech

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