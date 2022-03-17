Телескоп «Джеймса Уэбба» прислал «селфи» с полностью развёрнутыми и выровненными 18 зеркалами, а также объединённое изображение звезды HD 84406

Новые изображения с космического телескопа «Джеймса Уэбба» показывают, что космическая обсерватория достигла очередного важного этапа подготовки к полноценной работе. Все 18 зеркал теперь достаточно выровнены, чтобы действовать как одно массивное зеркало. Космическое агентство NASA опубликовало «селфи» космического телескопа «Джеймса Уэбба», а также обновлённое изображение одной звезды. «Селфи» было сделано с использованием специальной камеры, которая помогает команде инженеров на Земле убедиться, что зеркала работают правильно.

После достижения окончательной орбиты массив из 18 зеркал телескопа был сфокусирован на изолированной звезде HD 84406. Исследователи используют в качестве цели для выравнивания зеркал. Изображения, представленные в прошлом месяце, показали 18 изображений звезды, которые были сняты индивидуально на каждом сегменте зеркала. Последнее изображение HD 84406 показывает, как она выглядит, когда все 18 зеркал работают вместе с камерой ближнего инфракрасного диапазона. Исследователям удалось запечатлеть не только изображение звезды, но и далёкие галактики за звездой.

Теперь, когда 18 зеркал выровнены, они могут работать вместе как одно зеркало. Это позволит получать изображения далёких звёзд, галактик и даже изображения с расстояния до 13,6 млрд световых лет. Это, фактически, будут изображения с ранних этапов формирования Вселенной.

В течение следующих 6 недель NASA продолжит подготовку космического телескопа «Джеймса Уэбба» к началу научной работы. Теперь команде предстоит заняться настройкой прочих инструментов, включая спектрограф ближнего инфракрасного диапазона, прибор среднего инфракрасного диапазона, формирователь изображения ближнего инфракрасного диапазона и безщелевой спектрограф. Затем начнётся этап окончательных проверок и корректировок перед началом полноценной эксплуатации. Все подготовительные работы планируется завершить к началу мая. А уже летом планируется опубликовать первый набор изображений и научных данных телескопа.

Источник: The Verge