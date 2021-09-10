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Tencent и Netease потеряли в общей сложности 60 миллиардов долларов рыночной стоимости на фоне опасений инвесторов относительно ужесточения Китаем контроля за видеоиграми, сообщает Bloomberg.

Акции Tencent и NetEase 9 сентября на 8,5% и 11% во время торгов на гонконгской бирже. Падение котировок ускорилось после публикации South China Morning Post, что правительство КНР приостановило одобрение новых онлайн-игр в стремлении побороть игровую зависимость среди молодежи.

Власти Китая винят «зависимость от видеоигр» в близорукости и низкой успеваемости среди подростков. 8 сентября китайские регуляторы собрали руководителей на встречу, чтобы проинструктировать их — «не гнаться за прибылью» и устранить контент, продвигающий «феминность». Якобы руководители выразили готовность подчиниться.

«Непристойные и насильственные образы, равно как и те, что порождают нездоровые тенденции, такие как поклонение деньгам и женственности, должны быть устранены». из указа властей КНР

Новый виток ужесточения Китаем контроля за играми

В конце августа власти Китая запретили детям проводить за видеоиграми больше трех часов в неделю, после чего Tencent подала в суд на сайты, продающие несовершеннолетним доступ к аккаунтам для обхода ограничений на игровое время.