«Тенет» — финальный дублированный трейлер
26 августа в украинский прокат выходит новый фильм режиссёра Кристофера Нолана «Тенет». Мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивный дублированный финальный трейлер картины.
«Тенет» — восьмая подряд совместная работа Кристофера Нолана и актера Майкла Кейна, и 11-й фильм, поставленный знаменитым режиссером. Кроме Джона Дэвида Вашингтона, сыгравшего главную роль, и Майкла Кейна, в фильме также снялись такие звезды, как Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана. Композитор — Людвиг Йоранссон («Черная пантера», «Веном», дилогия «Крид: Наследие Рокки»).
Ексклюзивний ролик до фільму «Тенет»
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Опубліковано ITC.UA Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.