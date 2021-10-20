Теперь можно создать индивидуальный вариант расцветки корпуса Galaxy Z Flip 3, но за отдельную плату

Во время проведения мероприятия Unpacked Part 2 компания Samsung сообщила о выпуске обновлённой версии смартфона Galaxy Z Flip 3 — Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Новинка получила практически те же самые характеристики, что и оригинал. Единственным отличием является возможность индивидуального выбора расцветки корпуса.

Хотя нет возможности настроить оформление корпуса любым желаемым цветом, всё же Samsung предлагает большое количество комбинаций. В частности, пользователи могут выбрать чёрную или серебристую рамку смартфона, а также цвета передней и задней панели: синий, жёлтый, розовый, белый или черный. Дополнительно можно изменить цвета задней стеклянной панели. Эта возможность предлагается за дополнительную плату в рамках сервиса Bespoke Upgrade Care. Samsung заявляет, что стоимость панели варьируется и начинается с $79. Сервис будет доступен с ноября. При создании своего уникального дизайна расцветки Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition следует помнить, что в любом случае будет присутствовать чёрный цвет защитного экрана.

Следует отметить, что за возможность индивидуально настроить цвета смартфона предстоит дополнительно заплатить. Цена Z Flip 3 Bespoke Edition составляет $1099, что на $100 превышает стоимость стандартной версии. Но персонализировать обычный Galaxy Z Flip 3 не получится. В дальнейшем Samsung может внедрить возможность персональной настройки цветов корпуса и для других устройств.

Дополнительно Samsung анонсировала дизайнерские версии часов Galaxy Watch 4 и наушников Galaxy Buds 2, созданные в сотрудничестве с брендом Kitsuné. Они имеют серо-коричневый цвет и некоторые отличительные дизайнерские штрихи, которые выделяют их среди стандартных моделей. Цена Samsung Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition составит $249,99 (на $100 дороже стандартной версии Buds 2), а 40-миллиметровая Bluetooth-версия Samsung Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition – $399,99 (на $150 дороже стандартной модели Watch 4). Новинки уже доступны для предварительного заказа. На некоторых рынках они будут доступны в ограниченном количестве.

Источник: The Verge