В трейлере Виктор Франкенштейн, которого играет Оскар Айзек, находится в путешествии. «У меня было ужасное видение, идея, которая сформировалась в моей голове», — говорит он.

Ученый представляет свои исследования скептикам, а затем можно увидеть, как он поднимается на башню, чтобы «поймать» молнию. Удар нужен, чтобы оживить монстра. Видео заканчивается тем, что чудовище в жутком балахоне убивает людей на борту корабля.

Фильм является экранизацией романа известного романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»1818 года. Он рассказывает о докторе Преториусе (Кристоф Вальц), который должен найти монстра Франкенштейна (Джейкоб Элорди) — считается, что он погиб в пожаре 40 лет назад. Цель поисков — продолжить противоречивые эксперименты доктора Виктора Франкенштейна (Оскар Айзек).

Адаптация Гильермо дель Торо была анонсирована еще в 2007 году, но Universal остановила проект в 2014 году. Netflix возродил ленту в 2023 году. В «Франкеншатйни» сыграют Миа Хот, Феликс Каммерер, Кристиан Конвери, Ларс Миккельсен, Дэвид Брэдли, Чарльз Дэнс и Ральф Инесон. Изначально Эндрю Гарфилд должен был сыграть роль монстра, но был вынужден отказаться от проекта из-за конфликтов в расписании, вызванных забастовками SAG-AFTRA.

Дель Торо говорил еще в 2028 году, что мечтал снять этот фильм с детства. У режиссера есть коллекция предметов с изображениями Бориса Карлоффа в роли монстра. Иногда многолетние мечты режиссеров не получаются удачными, разговоры о некоторых из них превосходят впечатления от ленты. Однако два последних фильма Дель Торо, «Аллея кошмаров» (2021) и «Пиноккио» (2022) не разочаровали зрителей.