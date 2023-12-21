Tesla Cybertruck стал заложником «адского» производства аккумуляторов

Илон Маск говорит, что прототипы – это легко, а производство – ад. А когда дело доходит до долгожданного Cybertruck, ад Tesla – новаторская батарея 4680. В прошлом месяце Tesla поставила первые из своих футуристических пикапов из нержавеющей стали, а в октябре генеральный директор Илон Маск заявил, что компания, вероятно, достигнет годового объема производства в четверть миллиона автомобилей. В течение 2025 года.

Но Tesla все еще далека от таких темпов производства, и одним из главных узких мест является скорость изготовления аккумуляторов формата 4680, используемых в Cybertruck, сообщает Reuters. Согласно расчетам на базе комбинации публичных и неопубликованных данных, завод Tesla Giga Texas производит аккумуляторных элементов для около 24 000 Cybertruck в год, или примерно 10-ю часть от необходимого объема производства.

Массовое наращивание производства аккумуляторов путем нанесения сухого покрытия на электроды — вместо использования более медленного и более дорогого мокрого покрытия — стало ключевым фактором прогнозов Tesla в 2020 году. Тогда считалось, что это позволит более чем вдвое снизить стоимость аккумуляторов, значительно сократить инвестиции и создать меньшие, более экологичные заводы.

Все же, Tesla еще не сумела сломать технологию сухого покрытия в промышленных масштабах, необходимых для производства батарей 4680 довольно быстро. Нанесение сухого покрытия на анод в 4680 элементах не проблема, но Tesla борется с той же технологией для катода — самого дорогого компонента в батарее.

По словам Юань Гао, консультант по аккумуляторным технологиям, нанесение сухого покрытия на аноды и катоды проверено в лабораторных условиях, а также для меньших накопителей энергии, таких как суперконденсаторы, и даже для некоторых небольших батарей:

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