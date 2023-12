Маск показал на видео, как Tesla Cybertruck обогнала на прямой Porsche 911… буксируя еще один 911. С ним что-то не так

После церемонии передачи первых электропикапов Tesla Cybertruck покупателям Илон Маск традиционно решил заняться эпатажем, выпустив видео, как его машина обгоняет на прямой Porsche 911.

Стоит досмотреть видео до конца, ведь в конце оказывается, что Cybertruck буксировал еще одну Porsche 911 в этой гонке. Ярко? Да, но не все так однозначно.

Beats a Porsche 911 while towing a 911 pic.twitter.com/4YdS1tKQse

В этом видео заявлено, что четверть мили (400 м) Tesla с прицепом вроде бы проезжает менее чем за 11 секунд, разгоняясь 0-60 миль/час за 2,6 с. Это сопоставимо с некоторыми моделями Porsche 911, хотя здесь и не сказано, какую именно использовали. Плюс, поскольку ехали они на специальной драговой полосе, очень важно – какие шины поставить на каждую машину. Но проблема не в этом.

Переходим на свежий твит Tesla со спецификациями Cybertruck. Там указано:

0-60 in 2.6 seconds. (Tri Motor)

Ничего о дополнительных 2 тоннах на буксире там не говорится. Да и монтаж видео от Маска странный. Почти уверен, что такую ​​гонку повторят автожурналисты. Там и узнаем правду.

Making sci-fi a reality

Cybertruck deliveries begin today!

– More utility than a truck, faster than a sports car

11,000 lbs towing capacity, 2,500 lbs max payload.

Est. 340 miles of range. (Dual Motor)

0-60 in 2.6 seconds. (Tri Motor)

– Ultra-hard stainless steel… pic.twitter.com/0V5mDrPsZO

— Tesla (@Tesla) December 1, 2023