Tesla немного уменьшила емкость батарейного блока новой Model S, но ее запас хода даже выше — благодаря конструктивным оптимизациям и улучшениям





На недавней презентации «самой быстрой» Model S Plaid Илон Маск подробно рассказал про усовершенствованную трансмиссию и новые силовые установки, разработанные в рамках проекта Palladium, но умолчал о батарейном блоке — детали о нем продолжают по крупицам просачиваться в сеть.

На днях EPA опубликовало официальную оценку запаса хода новой модели Tesla Model S Long Range 2021 года — 407 миль (655 км) без необходимости подзарядки. Это на 3 мили больше, чем у Tesla Model S Long Range 2020 года. Официальный отчет EPA также дал основания предположить, что Tesla уменьшила емкость батарейного блока новой Model S — с учетом заметно улучшившейся энергоэффективности прибавка должна была быть выше. И вот сейчас появилось подтверждение.

17 июня MotorTrend поделился первыми результатами независимого тестирования Model S Plaid — в комментарии изданию производитель подтвердил, что автомобиль оснащается батарейным блоком емкостью 100 кВт⋅ч против 104 кВт⋅ч у прошлогодней Model S Performance. В новой модели производитель пошел привычным для него технологичным путем и вместо грубого наращивания емкости сфокусировался на улучшении охлаждения и оптимизации передачи электрической энергии. В новом руководстве по эксплуатации Tesla подтвердила, что рабочее напряжение батареи увеличилось до 450 вольт.

Иными словами, Tesla могла поставить батарею побольше и получить еще сильнее увеличить запас хода. Но вместо этого решила улучшить другой аспект — аэродинамические характеристики. Благодаря более компактной батарее производителю удалось сократить общую массу автомобиля. Как было сказано на презентации, коэффициент аэродинамического сопротивления Model S Plaid составляет всего 0,208, что является самым низким значением среди серийных автомобилей.

К слову, MotorTrend проверил рекордную динамику новой Model S — производитель заявляет разгон с 0 до 96,6 км/ч за 1,99 с. Обозревателям MotorTrend в драгстрип режиме показали еще лучшее время — 1,98 с. Но такой разгон будет возможен только на подготовленном треке со специальным покрытием и комплексом мер безопасности. С другой стороны, на обычной дорожном покрытии результат MotorTrend оказался не сильно ниже — от 0 до 96,6 км/ч всего за 2,07 секунды и четверть мили (402 метра) за 9,34 секунды (скорость на выходе составила 244,9 километра в час).

Возвращаясь к батареям, ранее Tesla рассказывала, что не планирует сильно увеличивать емкость выше 100 кВт⋅ч. Исключением здесь являются более крупные автомобили — тот же бронепикап Tesla Cybertruck получит конфигурации с батареей свыше 100 кВт⋅ч, а тягач Tesla Semi в базовой 300-мильной версии будет оснащаться блоком на 500 кВт⋅ч.