Tesla сократила дальность хода новейшей дальнобойной Model S Long Range на 7 миль — до 405 миль (650 км) по оценке EPA

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На следующий день после презентации «самой быстрой» Model S Plaid обновился онлайн-конфигуратор на американском сайте и дальность хода базовой двухмоторной и Model S Long Range за 80 000 долларов сократилась — до 405 миль (650 км). Важно оговорить, что это оценка по американскому измерительному циклу EPA, который считается наиболее точным.

Агентство по охране окружающей среды США пока не отразило эти данные на своем сайте, но, видимо, Tesla уже получила официальный отчет и поспешила отразить оценку ведомства. Собственная оценка производителя, которая отображалась с момента открытия предзаказов в начале 2021 года, была несколько выше — 412 миль (663 км). То есть, разница между изначальной оценкой Tesla и EPA составила всего 7 миль.

На недавней презентации топовой трехмоторной Model S Plaid Илон Маск упомянул Model S Long Range лишь единожды — глава Tesla пошутил по поводу почти 420-мильного запас хода электрокара (число 4/20 на западе является символом употребления марихуаны). К слову, для Model S Plaid сейчас указывается собственная оценка производителя, а не EPA.

Незадолго до начала продаж Model S Plaid компания отказалась от выпуска дальнобойной Model S Plaid+ с запасом хода 840 км, а Илон Маск заявил, что в таком автомобиле нет смысла, поскольку запаса в 400 миль «хватит всем».

Автомобили Tesla по-прежнему занимают верхние строчки рейтинга самых выносливых серийных электромобилей по версии EPA, но конкуренты постепенно догоняют.