Видео: новейший предсерийный прототип Tesla Semi проходит испытания на тестовом треке

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Короткий ролик с недавних испытаний предсерийного прототипа электрического тягача Tesla Semi появился в официальном твиттере Tesla — ранее мы видели только шпионские фото и видео посредственного качества.

Tesla не выпускала новых Semi с момента презентации тягача в 2017 году.

Первый официальный ролик с демонстрацией предсерийного Tesla Semi — явный признак того, что массовый выпуск первого грузового автомобиля компании Илона Маска уже не за горами. Собственно, последнее слухи указывают, что сборка может начаться в июле.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

Предположительно, этот прототип на видео — первый автомобиль Tesla с новейшими элементами нового формата 4680, которые в итоге сделают реальностью доступный электромобиль с автопилотом за 25 тыс. долларов (по плану, такой выйдет к 2024 году). В этих элементах (46 мм — диаметр, 80 мм — высота) используется запатентованная производителем бесконтактная/ширококонтактная (tabless) конструкция, выделяющаяся более низкими значениями внутреннего сопротивления — вместо контактной пластины ток подается через широкий контакт по всему краю полоски электрода. Это позволяет создавать элементы большего размера без каких-либо проблем с перегревом.

Тягачи Tesla Semi будут выпускаться на строящемся сейчас американском заводе Gigafactory 5 в Техасе вместе с горячо ожидаемыми бронепикапами Cybertruck, кроссоверами Model Y и седанами Model 3 для Восточного побережья США. Также ранее проскакивали сообщения, что Tesla также планирует наладить сборку Semi на Gigafactory 1 в Неваде.

В рамках недавнего квартального отчета Tesla подтвердила, что первые поставки Semi запланированы на конец 2021 года, а Илон Маск назвал единственным фактором, сдерживающим массовый выпуск тягачей, ограниченные поставки аккумуляторных батарей. В будущем Tesla планирует перейти на новые батарейные блоки с элементами 4680, которые будут частью конструкции кузова, соединяющей переднюю и заднюю части днища.

В феврале Илон Маск уточнил емкость батарейного блока электрического тягача Tesla Semi — она составит примерно 500 кВт⋅ч. Считается, что блок на 500 кВт⋅ч предназначен для базовой 300-мильной версии тягача Tesla Semi, а более дальнобойный вариант, способный проезжать 1 000 км на одном заряде, выйдет позже.