Tesla планирует установить в Калифорнии 449 новых стационарных аккумуляторов Megapack суммарной ёмкостью 1,2 ГВт·ч

В одном из прошлых своих интервью глава Tesla Илон Маск намекнул, что его компания работает над большим проектом, связанным со стационарным хранением энергии. Тогда пользователи Reddit обнаружили новую вакансию Tesla, в которой говорилось о тестировании энергетического модуля под названием Megapack. И вот теперь ресурс Electrek получил в своё распоряжение копию документа, который даёт нам более конкретное представление о том, чем на самом деле является Megapack.

Согласно документу, Tesla планирует предоставить новую систему хранения энергии компании Pacific Gas and Electric (PG&E), которая занимается заменой газовых электростанций в Калифорнии. Изначально ожидалось, что Tesla оборудует подстанцию в Мосс Ландинг аккумуляторами Powerpack 2, но позднее компания решила использовать вместо них новые батареи Megapack размером 7,14×1,6 м.

Учитывая количество батарей (449 штук) и суммарный объём аккумулируемой энергии (1,2 ГВт·ч), ёмкость каждого из них должна равняться около 2673 кВт·ч. Это в 12 раз больше, чем в Powerpack 2. Более того, суммарный объём энергетической системы больше, чем все вместе взятые аккумуляторы Powerpack и Powerwall, установленные компанией в течение первых 3 лет эксплуатации. Для сравнения, самая большая станция Tesla, развёрнутая в Австралии, имеет запас энергии 129 МВт·ч.

Похоже, что таким образом Tesla не только достигла существенного увеличения энергоёмкости, но и собирается неплохо сэкономить на затратах, ведь один Megapack гораздо быстрее установить, чем дюжину Powerpack той же ёмкости. Согласно графику, PG&E планирует закончить проект к концу 2020 года.

Источник: Engadget