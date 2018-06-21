Tesla подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в промышленном шпионаже и неправдивых публикациях в СМИ

На этой неделе Элон Маск заявил об «обширной и разрушительной диверсии», совершенной сотрудником Tesla. Кроме того, компания подала иск против одного из своих бывших сотрудников, который взломал внутреннюю систему компании и перевёл «гигабайты» данных неназванной третьей стороне. Иск подан в федеральный суд в Неваде.

Ответчиком в иске назван Мартин Трипп. Это бывший технический сотрудник фабрики Gigafactory в Неваде. Tesla заверяет, что Трипп получил незаконный доступ к конфиденциальной информации компании, представляющей собой коммерческую тайну, а затем передал эту информацию третьим лицам. Для этого Трипп установил на компьютерах трёх других сотрудников программное обеспечение для взлома, благодаря чему он смог регулярно получать конфиденциальные данные. Также Tesla утверждает, что Трипп уже признался во взломе производственной операционной системы. Кроме того, компания обвиняет его в ложных заявлениях в СМИ о похищенной информации. Наконец, Tesla утверждает, что именно Трипп был источником публикаций о повреждённых батареях на заводе компании.

Например, Трипп утверждал в публикациях, что на некоторых автомобилях Model 3 устанавливались проколотые аккумуляторные батарейные блоки, хотя на самом деле компания так не делала. Кроме того, Трипп существенно завысил количество отходов материалов, возникающих в процессе производства. Наконец, он ложно утверждал, что Tesla задерживала внедрение нового производственного оборудования. В исковом заявлении не указано, какие именно СМИ публиковали утечки Триппа. Однако отметим, ранее в этом месяце издание Business Insider опубликовало материал о проколотых батареях и отходах металла на производстве Tesla, сославшись на документы и сотрудника компании.

Источник: The Verge