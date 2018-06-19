Илон Маск сообщил об «обширной и разрушительной диверсии», совершенной сотрудником Tesla

У компании Tesla появились новые неприятные заботы, помимо сокращения персонала и решения проблем, связанных с наращиванием производства Model 3. В распоряжении Reuters оказалась копия внутреннего письма, разосланного гендиректором Tesla Илоном Маском сотрудникам компании. В нем говорится, что некий сотрудник Tesla совершил «обширную и разрушительную диверсию».

Как утверждается, «вредитель» модифицировал код операционной системы компании и поделился «большими объемами» конфиденциальной информации с неизвестными внешними организациями. В письме нет ни слова о том, работал ли он в одиночку, или же в составе группы.

Маск не назвал никаких конкретных имен подозреваемых, но отметил, что сейчас очень многие желают Tesla смерти, начиная от конкурирующих автопроизводителей и шортселлеров с Уолл-Стрит до компаний, работающих в сфере ископаемого топлива.

В Tesla отказались комментировать ситуацию. Но если письмо является настоящим, то потенциально эта проблема может стать серьезной головной болью для компании. Хорошо, если это просто месть или какой-то нечистый на руку сотрудник, ищущий легкой наживы. Но на примере Uber и Waymo мы уже видели, что подобного рода утечки могут привести к длительному судебному разбирательству. А у Tesla сейчас и без того хватает забот.

Буквально на днях мы узнали, что по состоянию на 5 июня Tesla довела объем выпуска Model 3 до 3500 машин в неделю и планирует выйти на запланированные 5000 к концу этого месяца. Но пока этого не произошло компания продолжает нести финансовые потери на каждом произведенном автомобиле.

Источник: Reuters и CNBC