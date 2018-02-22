«Tesla сознательно продавала дефектные автомобили» [Исковое заявление]

Не исключено, что вся эта история с дефектами в автомобилях Tesla в целом и последней модели Model 3 в частности, сильно преувеличена и столь активно форсируется в западных СМИ с подачи заинтересованных сторон. Но вот сейчас стало известно о судебном иске против Tesla, в котором бывший сотрудник обвиняет производителя в том, что он сознательно продавал автомобили со скрытыми дефектами, в американском сленге именуемые «лимонами».

Иск был подан в Верховный Суд Нью-Джерси в конце прошлого месяца по факту нарушения закона Conscientious Employee Protection Act (CEPA). Копия искового заявления доступна здесь.

Якобы причиной понижения в должности, а затем и увольнения этого сотрудника – некого Адама Уильямса – послужило то, что он заговорил с высшим руководством об этой практике.

В компании Tesla Адам Уильямс работал с конца 2011 года на должности регионального менеджера в Нью-Джерси. Истец утверждает, что видел, как компания скрывает от клиентов факт дорогостоящего ремонта и доводки из-за различных дефектов, которые автомобили проходили перед отправкой. Вместо этого, как рассказывает Уильямс, производитель просто продавал эти автомобили как «БУ» или маркировал как «демонстрационные/подменные».

В иске Уильямс говорит, что после того, как сообщил об этой ситуации своему руководителю, а также региональному менеджеру по Восточному побережью Ленни Пайку и вице-президенту Джерому Гюлену в конце 2016 – начале 2017 был дважды понижен в должности, а затем уволен в сентябре 2017 года.

В сообщении источнику представитель Tesla назвал обвинения «безосновательными», а рассказы Уильямса о том, как Tesla продавала подержанные авто под видом новых – «абсолютной ложью». По словам Tesla, компания расторгла контракт с Уильямсом по производственным причинам, а не каким-либо другим.

Также в Tesla заявили, что эти обвинения противоречат неоспоримому лидерству компании в рейтингах удовлетворенности потребителей и результатам опросов, которые показывают приверженность клиентов к бренду.

Остается добавить, что это уже не первый подобный иск к производителю с обвинениями в намеренной продаже «лимонных» авто. В 2016 году юристы Tesla уладили спор с владельцем Model X, жаловавшимся на проблемы в работе ПО и дверей.

Источник: The Verge