Tesla показала новые прототипы Roadster и Cybertruck с независимыми колесами [Видео]

На прошлой неделе в Техасе открылась гигафабрика Tesla, где на специальном мероприятии американский автопроизводитель показал переработанную версию Cybertruck и новый спорткар Roadster.

That night was mad real! Seeing CGI in real life was 🤯🤯🤯! Can’t believe these will be on the road next year! @elonmusk pic.twitter.com/RrOS0CYjBd — Tesla Raj (@tesla_raj) April 10, 2022

Что касается Cybertruck, на презентации продемонстрировали управление всеми колесами, что позволит электрокару проходить крутые повороты и лучше маневрировать.

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Илон Маск анонсировал четыре независимых электромотора для управления колесами в декабре 2021 года, когда рассказывал о строительстве Tesla Giga Texas. Новая четырехмоторная версия Cybertruck должен иметь запас хода более 800 км на одном заряде, разгон до 100 км/ч за 3 с и стоимостью от $69,9 тыс.

Старт производства Cybertruck, впервые представленного в 2019 году, несколько раз откладывался. Как и Roadster, пикап также сойдет с конвейера в 2023 году.