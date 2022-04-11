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Tesla показала новые прототипы Roadster и Cybertruck с независимыми колесами [Видео]

Tesla показала новые прототипы Roadster и Cybertruck с независимыми колесами [Видео]

На прошлой неделе в Техасе открылась гигафабрика Tesla, где на специальном мероприятии американский автопроизводитель показал переработанную версию Cybertruck и новый спорткар Roadster.

Что касается Cybertruck, на презентации продемонстрировали управление всеми колесами, что позволит электрокару проходить крутые повороты и лучше маневрировать.

Илон Маск анонсировал четыре независимых электромотора для управления колесами в декабре 2021 года, когда рассказывал о строительстве Tesla Giga Texas. Новая четырехмоторная версия Cybertruck должен иметь запас хода более 800 км на одном заряде, разгон до 100 км/ч за 3 с и стоимостью от $69,9 тыс.

Старт производства Cybertruck, впервые представленного в 2019 году, несколько раз откладывался.  Как и Roadster, пикап также сойдет с конвейера в 2023 году.


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