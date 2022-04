Tesla показала новые прототипы Roadster и Cybertruck с независимыми колесами [Видео]

На прошлой неделе в Техасе открылась гигафабрика Tesla, где на специальном мероприятии американский автопроизводитель показал переработанную версию Cybertruck и новый спорткар Roadster.

That night was mad real! Seeing CGI in real life was 🤯🤯🤯! Can’t believe these will be on the road next year! @elonmusk pic.twitter.com/RrOS0CYjBd

— Tesla Raj (@tesla_raj) April 10, 2022