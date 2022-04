Tesla запустила на Giga Texas массовое производство новейших батарей формата 4680 [Видео]

Фабрика в Техасе приступила ко сборке новейших аккумуляторов Tesla 4680 в полном объеме. Увидеть процесс работы Giga Texas и, в том числе сборку батарей, можно в новых роликах Tesla. Аккумуляторные батареи Tesla 4680 начали производить в 2020 году на калифорнийской фабрике. Это цилиндрические элементы формата 4680 (46 мм — диаметр, 80 мм — высота), которые в десять раз объемнее элементов 170 (21 мм — диаметр, 70 мм — высота), применяемых в других электромобилях. Фирменные аккумуляторы Tesla отличаются запатентованной конструкцией с более низкими значениями внутреннего сопротивления. Она также снижает стоимость киловатт-часа.

Кстати, Маск прибыл на открытие Giga Texas на оригинальном родстере Tesla 2008 года выпуска в черной ковбойской шляпе. Мероприятие Cyber ​​Rodeo обошлось автопроизводителю в 1,1 миллиарда долларов. В ходе него миллиардер сказал, что на предприятии будут производит 500 тысяч электромобилей Model Y в год. Глава Tesla также сообщил, что хочет запустить бета-версию Full Self-Driving (FSD) для водителей в Северной Америке в 2022 году и объявил о планах создать автоматизированное беспилотное такси. Компания также рассчитывает начать производство Cybertruck и робота-гуманоида Optimus в 2023 году.

You can’t tell me @elonmusk is not the real-life version of Tony Stark. pic.twitter.com/9I11KojddU

— Chairman (@WSBChairman) April 8, 2022