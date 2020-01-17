Tesla показала эскиз того, как может выглядеть новый электромобиль компании, разработанный китайским дизайн-центром

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На прошлой неделе Илон Маск заявил о планах открыть на территории Китая не только фабрику по сборке электромобилей, но и дизайн-студию и R&D-центр, которые займутся полноценной разработкой новых моделей Tesla. Глава компании отметил красоту китайской школы искусства и выразил уверенность, что созданная местными дизайнерами модель наверняка станет успешной во всем мире.

При этом Илон Маск ждет от китайцев «радикального» и «неожиданного» дизайна, который будет вызывать такие же противоречивые (но очень сильные) чувства, как и последняя новинка бренда Cybertruck.

На днях компания опубликовала эту информацию в местной социальной сети Wechat, сопроводив ее приглашением китайских специалистов к себе на работу и изображениями электромобилей, среди которых особо привлекает внимание вынесенный на заглавную фотографию экземпляр серого цвета.

Очевидно, что это не новая модель Tesla, а скорее иллюстрация направления, в котором предлагается двигаться молодым и дерзким китайским дизайнерам. И тем не менее, этот компактный молодежный кроссовер уже сейчас просится на конвейер, чтобы дополнить линейку кроссоверов Model X и Model Y младшим собратом.

Напомним, что в канун Нового года Tesla доставила местному покупателю первую Model 3 китайской сборки, при этом первые 15 собранных в Шанхае серийных автомобилей получат купившие их работники компании.

Источник: Electrek