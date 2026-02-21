tradfi
Tesla снизила цену Cybertruck до $59 990 и удешевила Cyberbeast на $12 800

Вадим Карпусь

Tesla знизила ціну Cybertruck до $59 990 і здешевила Cyberbeast на $12 800

Tesla существенно пересмотрела ценовую политику своего электрического пикапа Tesla Cybertruck. Компания представила новую базовую версию с двухмоторной полноприводной системой (Dual Motor AWD) за $59 990, что стало самой низкой стартовой ценой модели с момента запуска. В то же время топовую версию Cyberbeast удешевили на $12 800 — до $99 990 вместо предыдущих $114 990.


Новый базовый Cybertruck оснащают двумя электромоторами — по одному на каждой оси. Ранее самая доступная модификация имела только один мотор на задней оси. Несмотря на более низкую цену, версия AWD сохранила ключевые функции: моторизованную крышку грузового отсека и встроенные розетки для подключения инструментов или оборудования. Запас хода составляет около 523 км на одном заряде — чуть меньше 563 км у прежней одномоторной версии. Суммарная мощность двигателей составляет около 600 л.с., а максимальная скорость достигает 180 км/ч. Полный привод улучшает управляемость на снегу и бездорожье.

Cyberbeast — самый быстрый вариант пикапа — разгоняется до 100 км/ч примерно за 2,7 секунды. При массе около 3 025 кг он демонстрирует динамику спорткара. Габариты остаются одним из ключевых преимуществ: длина 5,68 м, ширина 2,41 м (с разложенными зеркалами). Грузовая платформа имеет 1,83 м в длину и 1,22 м в ширину. Пикап способен перевозить до 1 134 кг в кузове и буксировать до 4 990 кг.

Еще в 2019 году Илон Маск обещал, что цена базовой модели Cybertruck с задним приводом составит $39 900, версия с двумя моторами — $49 900, а трехмоторная — $69 900. Но после запуска в 2023-м первые версии стоили значительно дороже, а топовая Cyberbeast вообще стартовала от $99 990.


Tesla Cybertruck плохо продается? Надо поднять цену на $15 000

Попытка продавать вариант за $70 000 не оправдала ожиданий — его сняли с производства из-за слабого спроса. Сейчас компания реализует всего несколько тысяч Cybertruck ежеквартально против запланированных 250 000 в год.

Маск в заметке в X уточнил, что цена $59 990 действует только в течение 10 дней. Что будет дальше, компания не объяснила. После снижения стоимости Tesla, вероятно, отказывается от пакета Luxe Package для Cyberbeast, который включал Supervised Full Self-Driving и бесплатный доступ к сети Supercharger. В ноябре прошлого года руководитель программы Cybertruck Сиддхант Авасти покинул компанию на фоне медленных продаж.

Спецпроекты
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

Cybertruck трещит по швам: зазоры в кузове после официального ремонта и обещания, которые исчезают

Cybertruck позиционировали как футуристическую альтернативу массовым пикапам вроде Ford F-150, однако многочисленные отзывы и проблемы с контролем качества негативно повлияли на спрос. Дополнительное давление создали отмена федерального налогового кредита $7 500 в США и жесткая конкуренция. Аналитики предостерегают, что рост доли дешевых версий может снизить маржу, если Tesla не компенсирует это сокращением расходов или доходами от ПО и сервисов. Сейчас Tesla пытается спасти продажи Cybertruck за счет агрессивных скидок, параллельно сворачивая производство старых моделей (S и X)чтобы сосредоточиться на робототехнике и автопилоте.

Tesla приостановила поставки Cybertruck ─ детали отваливаются прямо на ходу

Источник: arenaev, reuters

