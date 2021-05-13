Tesla стремится выйти на рынок сертификатов возобновляемой энергии США, контролируемый в основном производителями этанола





Сообщается, что Tesla подала заявку на выход на прибыльный рынок сертификатов возобновляемой энергии (также известны под названием кредиты на возобновляемые источники энергии), на котором в настоящее время доминируют производители этанола. Это своего рода аналог нормативных кредитов (zero-emission vehicle, «чистые» дотации от других автопроизводителей, не укладывающихся в экологические нормы), которые принесли Tesla в первом квартале 2021 года рекордные $518 млн.

В настоящее время как минимум 8 компаний обратились в Агентство по охране окружающей среды США с просьбой о включении в многомиллиардный рынок сертификатов возобновляемой энергии США, но агентство не разглашает их названий. Тем не менее, Reuters утверждает, что Tesla является одной из этих компаний.

«Tesla Inc стремится выйти на многомиллиардный рынок сертификатов возобновляемой энергии США, надеясь извлечь прибыль от усилий администрации Байдена по достижению новых целей нулевого уровня выбросов, — сообщили два источника, знакомых с этим вопросом», — говорится в публикации Reuters.

Сертификаты возобновляемой энергии (также известные как зелёные метки, кредиты на возобновляемые источники энергии, сертификаты на возобновляемую электроэнергию), являются торгуемыми нематериальными активами энергии в США, которые представляют собой доказательство того, что 1 МВтч электроэнергии был произведён из приемлемого возобновляемого источника энергии и подавался в общую систему линий электропередач.

Программа была учреждена в середине 2000-х годов при администрации Буша, она создана для стимулирования биотопливной промышленности США с целью снижения зависимости страны от иностранной нефти. Поскольку электромобили также могут помочь в достижении этой цели, было предложено включить их в программу. Ожидается, что администрация Байдена рассмотрит это предложение.

Однако включение Tesla в эту программу может привести к конфликтам, полагают в Reuters. Предполагается, что это может разозлить многих представителей нефтеперерабатывающей промышленности США. Таким компаниям придётся покупать кредиты, известные как RIN, генерируемые Tesla и другими поставщиками альтернативного топлива. По сути, они будут субсидировать компанию по производству электромобилей, которая стремится вывести нефтехимические и нефтеперерабатывающие заводы из бизнеса.

Источник: electrek