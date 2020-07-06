Tesla вдвое сократила гарантию на проблемные компоненты информационно-развлекательной системы своих автомобилей спустя две недели после начала расследования NHTSA





Tesla пересмотрела и изменила в худшую для клиентов сторону условия гарантии на и без того весьма проблемные флэш-накопитель eMMC и сенсорный экран информационно-развлекательной системы (MCU) автомобилей компании. Если раньше на вышеупомянутые компоненты после гарантийного ремонта предоставлялась гарантия сроком четыре года или 50 тыс. миль (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше), то теперь гарантия вдвое меньше — два года или 25 тыс. миль. На обновление условий гарантийного обеспечения автомобилей Tesla обратил внимание сайт Electrek.

Ниже приводим скриншот с официального сайта Tesla, подтверждающий изменения в условиях гарантии.

Tesla изменила условия гарантии спустя две недели после того, как Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США ( NHTSA) заинтересовалось жалобами владельцев на проблемы с оригинальной моделью MCU и начало соответствующее расследование. В прошлом году некоторые владельцы электромобилях Model S и Model X первых партий пожаловались на проблемы с отзывчивостью сенсорного экрана бортового ПК. Сообщалось, что в некоторых случаях время его включения увеличивается, он нередко подтормаживает и требует перезагрузки, а в других — полностью выходит из строя. Предположительно, все эти проблемы обусловлены износом встроенного модуля флеш-памяти eMMC. В Tesla отказалась признать эти случаи заводским дефектом, и тем, у кого гарантия закончилась, пришлось менять блок за свой счет. К слову, ранее в этом году Tesla предложила обновление до нового MCU2, где, судя по всему, используются более устойчивые к износу модули памяти, за $2500.

Судя по формулировке на сайте Tesla, на соответствующие компоненты новой MCU при замене по гарантии теперь тоже действует двухлетняя гарантия, а не четырехлетняя.

Источник: Tesla и Electrek