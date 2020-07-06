Tesla вдвое сократила гарантию на проблемные компоненты информационно-развлекательной системы своих автомобилей спустя две недели после начала расследования NHTSA
Tesla пересмотрела и изменила в худшую для клиентов сторону условия гарантии на и без того весьма проблемные флэш-накопитель eMMC и сенсорный экран информационно-развлекательной системы (MCU) автомобилей компании. Если раньше на вышеупомянутые компоненты после гарантийного ремонта предоставлялась гарантия сроком четыре года или 50 тыс. миль (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше), то теперь гарантия вдвое меньше — два года или 25 тыс. миль. На обновление условий гарантийного обеспечения автомобилей Tesla обратил внимание сайт Electrek.
Ниже приводим скриншот с официального сайта Tesla, подтверждающий изменения в условиях гарантии.
Tesla изменила условия гарантии спустя две недели после того, как Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (
Судя по формулировке на сайте Tesla, на соответствующие компоненты новой MCU при замене по гарантии теперь тоже действует двухлетняя гарантия, а не четырехлетняя.