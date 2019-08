Tesla вернула бесплатную зарядку электромобилей на Supercharger для всех новых покупателей Model S и Model X

Компания Tesla официально объявила о возвращении бесплатной зарядки электромобилей Model S и Model X на фирменных зарядных станциях. Предложение распространяется на новых покупателей. Анонс последовал после публикации финансового отчета Tesla, который продемонстрировал снижение темпа продаж электромобилей и убыток в размере $408 млн.

В компании наверняка рассчитывают таким образом увеличить продажи электромобилей, что необходимо для выравнивания ситуации. Отметим, что после публикации отчета с рекордными объемами поставок электромобилей, но и незапланированно большими убытками, акции Tesla в буквальном смысле рухнули с $265 до $232 (на данный момент, спустя полторы недели, их стоимость остается примерно на том же уровне $234).

BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with ⚡ free ⚡ unlimited ⚡ Supercharging ⚡

— Tesla (@Tesla) August 3, 2019