Tesla вернула бесплатную зарядку электромобилей на Supercharger для всех новых покупателей Model S и Model X





Компания Tesla официально объявила о возвращении бесплатной зарядки электромобилей Model S и Model X на фирменных зарядных станциях. Предложение распространяется на новых покупателей. Анонс последовал после публикации финансового отчета Tesla, который продемонстрировал снижение темпа продаж электромобилей и убыток в размере $408 млн.

В компании наверняка рассчитывают таким образом увеличить продажи электромобилей, что необходимо для выравнивания ситуации. Отметим, что после публикации отчета с рекордными объемами поставок электромобилей, но и незапланированно большими убытками, акции Tesla в буквальном смысле рухнули с $265 до $232 (на данный момент, спустя полторы недели, их стоимость остается примерно на том же уровне $234).

BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with ⚡ free ⚡ unlimited ⚡ Supercharging ⚡ — Tesla (@Tesla) August 3, 2019

Напомним, что Tesla использовала бесплатную зарядку электромобилей Model S и Model X как дополнительный повод привлечь новых покупателей к своей продукции. Программа действовала до января 2017 года, после чего условия были заметно ухудшены — новые покупатели получали только 400 кВт энергии в год (порядка 1600 км пробега), после чего им приходилось платить за дальнейшую зарядку. Какое-то время также действовала реферальная программа для тех, кто убедил друзей и знакомых приобрести электромобиль Tesla.

На данный момент неизвестно, сколько продлится данная акция, так что всем желающим воспользоваться ей, стоит поспешить. Кстати, владельцы более дешевой Tesla Model 3 были изначально лишены бесплатной зарядки на станциях Supercharger, в отличие от обладателей моделей S и X.

Источник: The Verge