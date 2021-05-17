Tesla еще ближе к Украине — электромобили компании уже можно официально приобрести в Венгрии и Румынии





Пока Tesla демонстрирует впечатляющие результаты на глобальном рынке, украинцам по-прежнему приходится довольствоваться «битками» из США или заказом новых электромобилей в Европе. Впрочем, сроки официального запуска продаж электромобилей Tesla в нашей стране все ближе, так как еще в прошлом году Илон Маск объявил о планах масштабного расширения в странах Восточной Европы. И доказательством тому, что план уже реализуется, является официальный выход Tesla на рынки соседних Венгрии и Румынии.

Configurator now live in Hungary 🇭🇺 & Romania 🇷🇴 — Tesla (@Tesla) May 14, 2021

Отметим, что еще в конце 2019 года Tesla объявила о начале продаж электромобилей в Польше, Словении, Венгрии и Румынии, однако тогда речь шла о возможности покупки в пределах других стран. Теперь же венгры и румыны могут самостоятельно сконфигурировать необходимую версию в онлайн-конфигураторе с локальными ценами и получить заказ в своей родной стране.

Также в столицах вышеупомянутых стран Будапеште и Бухаресте открыты официальные магазины-шоурумы, где все желающие могут детально ознакомиться с электромобилями Tesla перед покупкой. В ближайших планах для этих двух стран — увеличение количества зарядных станций Supercharger, а также открытие дополнительных магазинов и сервисных центров.

На той же карте размещения центров и зарядок Tesla по-прежнему видны в перечне планируемых две станции Supercharger (вблизи Радивилова и Житомира), которые позволят без проблем проехать от западной границы Украины через Львов в Киев и обратно.

Источник: Electrek, Tesla