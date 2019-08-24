«Всё ближе к Украине»: Tesla объявила о начале продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении

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Компания Tesla объявила, что начиная с сегодняшнего дня электромобили Tesla Model 3, Model S и Model X можно официально заказать в четырех новых восточноевропейских странах — Польше, Венгрии, Румынии и Словении.

Hint: starts with P and ends with oland, Hungary, Romania and Slovenia. Model 3 orders are open today in 🇵🇱 🇭🇺 🇷🇴 🇸🇮 — Tesla (@Tesla) August 23, 2019

Also available? Our new, more-efficient, longer-range Model S and Model X. — Tesla (@Tesla) August 23, 2019

Украины в этом списке пока нет, несмотря на массовый тематический флешмоб в Киеве, однако карта покрытия Tesla подбирается все ближе к нашей стране, что не может не радовать. Кстати, первый сервисный центр компании в Польше открылся всего месяц назад.

Напомним, что в начале года Tesla официально вышла на рынки Чехии и Исландии, а до конца текущего года планирует открыть сервисные центры и зарядные станции Supercharger в Казахстане.

Источник: Tesla