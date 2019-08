«Всё ближе к Украине»: Tesla объявила о начале продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении

Компания Tesla объявила, что начиная с сегодняшнего дня электромобили Tesla Model 3, Model S и Model X можно официально заказать в четырех новых восточноевропейских странах — Польше, Венгрии, Румынии и Словении.

Model 3 orders are open today in 🇵🇱 🇭🇺 🇷🇴 🇸🇮

Hint: starts with P and ends with oland, Hungary, Romania and Slovenia.

Also available? Our new, more-efficient, longer-range Model S and Model X.

— Tesla (@Tesla) August 23, 2019