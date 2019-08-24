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«Всё ближе к Украине»: Tesla объявила о начале продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении

«Всё ближе к Украине»: Tesla объявила о начале продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении

«Всё ближе к Украине»: Tesla объявила о начале продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении


Компания Tesla объявила, что начиная с сегодняшнего дня электромобили Tesla Model 3, Model S и Model X можно официально заказать в четырех новых восточноевропейских странах — Польше, Венгрии, Румынии и Словении.

Украины в этом списке пока нет, несмотря на массовый тематический флешмоб в Киеве, однако карта покрытия Tesla подбирается все ближе к нашей стране, что не может не радовать. Кстати, первый сервисный центр компании в Польше открылся всего месяц назад.

Напомним, что в начале года Tesla официально вышла на рынки Чехии и Исландии, а до конца текущего года планирует открыть сервисные центры и зарядные станции Supercharger в Казахстане.

Источник: Tesla

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