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Тесты видеокарты серии AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2) демонстрируют производительность уровня NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Тесты видеокарты серии AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2) демонстрируют производительность уровня NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Тесты видеокарты серии AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2) демонстрируют производительность уровня NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti


В интернете обнаружились тесты производительности предполагаемых видеокарт AMD следующего поколения, основанных на графической архитектуре RDNA 2. Тесты проводились в игре Ashes of The Singularity.

Конкретные видеокарты или графические процессоры не упоминаются, потому нельзя однозначно сказать, речь идёт о Big Navi или младших решениях. Недавно компания AMD заявила, что она представит свою новую линейку видеокарт Radeon RX 6000 на мероприятии 28 октября. Так что можно ожидать, что в тесте принимало участие именно устройство из этой серии, и совсем не обязательно это была флагманская версия.

В тестах Ashes of The Singularity неуточнённая видеокарта набирает 5900-6200 баллов при разрешении 4K с графическими настройками Crazy. Тестирование проводилось в системе с 8-ядерным процессором Intel Core i9-9900K с использованием API DirectX 11. В таких условиях видеокарта демонстрирует среднюю частоту 60 кадров в секунду.

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В плане производительности тестируемая видеокарта Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2 оказалась примерно на 20% производительнее сильно разогнанной модели Radeon RX 5700 XT. Также устройство демонстрирует результат, сопоставимый с конкурирующим решением GeForce RTX 2080 Ti при стоковых частотах (частота 63 кадра в секунду, 6100 баллов). Однако после разгона видеокарта GeForce RTX 2080 Ti уходит вперёд с результатом 79 кадров в секунду и 7800 баллов. К сожалению, разгонный потенциал видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 пока остаётся неизвестным.

Если же говорить о новых решениях NVIDIA, с которыми и предстоит конкурировать новым видеокартам AMD Radeon RX 6000, то версия GeForce RTX 3080 демонстрирует в тестировании Ashes of The Singularity частоту 98 кадров в секунду и набирает 9600 баллов. Отрыв от тестируемой модели Radeon RX 6000 достигает внушительных 55%.

Отметим, по слухам, AMD намерена представить два графических процессора Navi 21 и Navi 22, которые будут использоваться в видеокартах линейки Radeon RX 6000. Оба новых GPU должны обеспечить прирост производительности по сравнению с нынешним видеочипом Navi 10. При этом старшая версия Navi 21 должна составить конкуренцию устройству GeForce RTX 3080, а модель Navi 22 будет ориентирована на конкуренцию с видеокартой GeForce RTX 3070. С учётом этого, можно предположить, что в тесте принимала участие видеокарта AMD серии Radeon RX 6000 на базе графического процессора Navi 22.

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Источник: wccftech

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