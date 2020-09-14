Тесты видеокарты серии AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2) демонстрируют производительность уровня NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti





В интернете обнаружились тесты производительности предполагаемых видеокарт AMD следующего поколения, основанных на графической архитектуре RDNA 2. Тесты проводились в игре Ashes of The Singularity.

Конкретные видеокарты или графические процессоры не упоминаются, потому нельзя однозначно сказать, речь идёт о Big Navi или младших решениях. Недавно компания AMD заявила, что она представит свою новую линейку видеокарт Radeon RX 6000 на мероприятии 28 октября. Так что можно ожидать, что в тесте принимало участие именно устройство из этой серии, и совсем не обязательно это была флагманская версия.

В тестах Ashes of The Singularity неуточнённая видеокарта набирает 5900-6200 баллов при разрешении 4K с графическими настройками Crazy. Тестирование проводилось в системе с 8-ядерным процессором Intel Core i9-9900K с использованием API DirectX 11. В таких условиях видеокарта демонстрирует среднюю частоту 60 кадров в секунду.

В плане производительности тестируемая видеокарта Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2 оказалась примерно на 20% производительнее сильно разогнанной модели Radeon RX 5700 XT. Также устройство демонстрирует результат, сопоставимый с конкурирующим решением GeForce RTX 2080 Ti при стоковых частотах (частота 63 кадра в секунду, 6100 баллов). Однако после разгона видеокарта GeForce RTX 2080 Ti уходит вперёд с результатом 79 кадров в секунду и 7800 баллов. К сожалению, разгонный потенциал видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 пока остаётся неизвестным.

Если же говорить о новых решениях NVIDIA, с которыми и предстоит конкурировать новым видеокартам AMD Radeon RX 6000, то версия GeForce RTX 3080 демонстрирует в тестировании Ashes of The Singularity частоту 98 кадров в секунду и набирает 9600 баллов. Отрыв от тестируемой модели Radeon RX 6000 достигает внушительных 55%.

Отметим, по слухам, AMD намерена представить два графических процессора Navi 21 и Navi 22, которые будут использоваться в видеокартах линейки Radeon RX 6000. Оба новых GPU должны обеспечить прирост производительности по сравнению с нынешним видеочипом Navi 10. При этом старшая версия Navi 21 должна составить конкуренцию устройству GeForce RTX 3080, а модель Navi 22 будет ориентирована на конкуренцию с видеокартой GeForce RTX 3070. С учётом этого, можно предположить, что в тесте принимала участие видеокарта AMD серии Radeon RX 6000 на базе графического процессора Navi 22.

Источник: wccftech