The Boring Company Илона Маска предложила за три года построить под Майами систему тоннелей протяженностью 10 км
The Boring Company представила план постройки подземного тоннеля длиной около 10 километров под Майами, сообщил Insider.
Новый проект The Boring Company представляет собой тоннель с семью остановками и будет проходить между транзитным центром Golden Glades и пирсом Ньюпорта. Это первоначальное предложение, но в планах несколько дополнительных разветвлений – одно около 4,8 км. до стадиона Hard Rock, а другое около 3 км. до кампуса Международного университета Флориды.
По оценкам, этот тоннель будет использоваться для перевозки около 7 500 пассажиров в час, а в будущем может увеличиться до 15 000 пассажиров в час.
Бюджет этого проекта оценивается от $185 до $220 млн., и, согласно предложению The Boring Company, строительство будет завершено менее чем за три года.
В 2021 году был открыт тоннель под Лас-Вегасом с тремя остановками, но компания уже планирует расширить его до 50 остановок и 46 километров. Еще одну подземную систему планируют построить под Форт-Лодердейлом.
На данный момент тоннели менее революционны, чем было обещано. По планам, беспилотные автомобили должны двигаться под землей со скоростью около 240 км/ч, но на сейчас они развивают скорость около 50 км/ч на поворотах и 64 км/ч на прямых. Понемногу The Boring Company распространяет свою идею на всю территорию Соединенных Штатов.