Boring Company Илона Маска получила «зеленый свет» на строительство скоростной подземной системы под Лас-Вегасом

На днях власти округа Кларк американского штата Невада предварительно одобрили планы The Boring Company по прокладке сети тоннелей под Лас-Вегасом. Речь о проекте общегородской транспортной системы Vegas Loop.

The Boring Company — что это за компания и чего уже добилась

Vegas Loop — подземка нового поколения

Сразу после объявления о завершении прокладки второго тоннеля для проекта LVCC Loop Илон Маск заявил, что LVCC Loop положит начало системе тоннелей с расширением маршрута вплоть до Лос-Анджелеса. Концепцию дальнейшего развития проекта и превращение в альтернативную транспортную систему в The Boring Company нарекли Vegas Loop. В конце 2020 года проект одобрил городской совет Лас-Вегаса, после чего компания перешла к разработке полного пакета проектного документации и получению всех необходимых разрешений. 20 октября компания получила предварительное разрешение округа Кларк на расширение сети тоннелей под Лас-Вегасом. Проект предполагает увеличить общую протяженность сети тоннелей с 2,7 до 46,7 километра, а число станций — до 51.

Маршрут будет включать в себя линию LVCC Loop и несколько ответвлений, включая ветки к Лас-Вегас-Стрип (семикилометровый участок бульвара Лас-Вегас в округе Кларк в штате Невада, США, где сосредоточенно большинство крупнейших гостиниц и казино Лас-Вегаса), международному аэропорту Мак-Карран, стадиону Allegiant (домашний стадион команды Лас-Вегас Рэйдерс) и Университету Невады.

The Boring Company еще необходимо собрать отдельные разрешение на использование земли для каждой из станций, а также подписать отдельное соглашение с Лас-Вегасом. Только после сбора всех необходимых разрешений компания сможет приступить к прокладке тоннелей и строительству станций. Президент The Boring Company Стив Девис рассказал, что компания планирует прокладывать тоннели постепенно. Первый этап — от пяти до десяти станций за шесть месяцев с момента начала строительства, а затем каждый год строить от 15 до 20 станций.

Заявленная пропускная способность системы — 57 тысяч человек в час. Пассажиры смогут перемещаться между станциями без остановок. Ранее The Boring Company заявлял, что готова сама профинансировать строительство тоннелей, а обустройство станций оплатят казино и частный бизнес. Иными словами, городу транспортная система не будет стоить ровным счетом ничего. Зарабатывать The Boring Company планирует на продаже билетов и рекламы.

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В конце прошлого года Маск рассказывал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop — в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая — центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но о них нет никаких новостей уже несколько лет, так что, скорее всего, оба проекта были отменены.

Недавно сообщалось, что Boring Company хочет построить тоннель под Форт-Лодердейлом и в Маями, а также планирует заняться прокладкой расширенных тоннелей для грузовых перевозок.

The Boring Company также вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы. И хотя в последнее время все как-то забыли про Hyperloop, ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам».