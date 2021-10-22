Boring Company Илона Маска получила «зеленый свет» на строительство скоростной подземной системы под Лас-Вегасом
На днях власти округа Кларк американского штата Невада предварительно одобрили планы The Boring Company по прокладке сети тоннелей под Лас-Вегасом. Речь о проекте общегородской транспортной системы Vegas Loop.
The Boring Company — что это за компания и чего уже добилась
- The Boring Company была основана Илоном Маском (другие его компании Tesla, SpaceX и Neuralink) в 2016 году для реализации футуристической идеи разветвленной сети подземных тоннелей для решения проблемы пробок в густозаселенных мегаполисах. Идея пришла Маску в голову, когда сам он застрял в пробке.
- Благодаря использованию более современных технологий The Boring Company рассчитывает существенно сократить время прокладки подземных тоннелей, одновременно в разы снизив стоимость выполнения подобного рода работ (мы детально рассказывали обо всем этом в статье «The Boring Company Илона Маска: Подземные тоннели против пробок»).
- Первоначальная концепция предполагала использование специальных автономных электробусов, способных развивать скорость до 240 км/ч и перевозить до 16 человек, но в итоге от нее отказались в пользу автомобилей Tesla.
- В конце 2018 года компания The Boring Company открыла первый испытательный тоннель под Лос-Анджелесом и одновременно провела демонстрацию с перемещением по нему Tesla Model X со специальными выдвижными колесами для стабилизации положения машины на протяжении всего путешествия через тоннель своим ходом.
- Первым коммерческим проектом The Boring Company стала система LVCC Loop для перевозки людей между двумя концами огромного выставочного комплекса Las Vegas Convention Center (LVCVA), где проводилась выставка потребительной электроники CES (к слову, она должна вернуться в 2022 году), в Лас-Вегасе.
- В конце мая The Boring Company сдала LVCC Loop заказчику, хотя изначально планировалось закончить работы до конца 2020 года. Она соединила отдельные части выставочного комплекса двумя тоннелями протяженностью 2,7 км с тремя станциями. Заявленная пропускная способность системы — около 4400 человек в час. Обслуживать ее будет парк из 63 автомобилей Tesla. Издание TechCrunch со ссылкой на внутренние документы компании ранее сообщало, что система сможет перевозить всего 1200 человек в час, но в ходе публичных майских тестов пассажиров возили со скоростью 40–60 км/ч вместо обещанных 240 км/ч.
Vegas Loop — подземка нового поколения
Сразу после объявления о завершении прокладки второго тоннеля для проекта LVCC Loop Илон Маск заявил, что LVCC Loop положит начало системе тоннелей с расширением маршрута вплоть до Лос-Анджелеса. Концепцию дальнейшего развития проекта и превращение в альтернативную транспортную систему в The Boring Company нарекли Vegas Loop. В конце 2020 года проект одобрил городской совет Лас-Вегаса, после чего компания перешла к разработке полного пакета проектного документации и получению всех необходимых разрешений. 20 октября компания получила предварительное разрешение округа Кларк на расширение сети тоннелей под Лас-Вегасом. Проект предполагает увеличить общую протяженность сети тоннелей с 2,7 до 46,7 километра, а число станций — до 51.
Маршрут будет включать в себя линию LVCC Loop и несколько ответвлений, включая ветки к Лас-Вегас-Стрип (семикилометровый участок бульвара Лас-Вегас в округе Кларк в штате Невада, США, где сосредоточенно большинство крупнейших гостиниц и казино Лас-Вегаса), международному аэропорту Мак-Карран, стадиону Allegiant (домашний стадион команды Лас-Вегас Рэйдерс) и Университету Невады.
The Boring Company еще необходимо собрать отдельные разрешение на использование земли для каждой из станций, а также подписать отдельное соглашение с Лас-Вегасом. Только после сбора всех необходимых разрешений компания сможет приступить к прокладке тоннелей и строительству станций. Президент The Boring Company Стив Девис рассказал, что компания планирует прокладывать тоннели постепенно. Первый этап — от пяти до десяти станций за шесть месяцев с момента начала строительства, а затем каждый год строить от 15 до 20 станций.
Заявленная пропускная способность системы — 57 тысяч человек в час. Пассажиры смогут перемещаться между станциями без остановок. Ранее The Boring Company заявлял, что готова сама профинансировать строительство тоннелей, а обустройство станций оплатят казино и частный бизнес. Иными словами, городу транспортная система не будет стоить ровным счетом ничего. Зарабатывать The Boring Company планирует на продаже билетов и рекламы.
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В конце прошлого года Маск рассказывал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop — в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая — центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но о них нет никаких новостей уже несколько лет, так что, скорее всего, оба проекта были отменены.
Недавно сообщалось, что Boring Company хочет построить тоннель под Форт-Лодердейлом и в Маями, а также планирует заняться прокладкой расширенных тоннелей для грузовых перевозок.
The Boring Company также вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы. И хотя в последнее время все как-то забыли про Hyperloop, ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам».