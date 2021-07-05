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The Boring Company хочет построить тоннель под Форт-Лодердейлом

The Boring Company хочет построить тоннель под Форт-Лодердейлом

The Boring Company хочет построить тоннель под Форт-Лодердейлом


Дин Транталис, мэр Форт-Лодердейл, сообщил, что The Boring Company предложила построить подземную транспортную систему, которая соединит центр города с пляжной зоной. Проект получил название The Las Olas Loop.

Пока что речь не идет о заключении соглашения между городом и компанией Илона Маска, но Транталис называет проект «инновационным и беспрецедентным подходом к решению проблем, связанных с транзитом и дорожными заторами».

На текущий момент The Boring Company прорыла только три тоннеля: испытательный тоннель в Лос-Анджелесе и два тоннеля длиной 0.8 мили (1.3 км) под Конференц-центром в Лас-Вегасе. Тем самым компания еще не доказала работоспособность и эффективность своей транспортной системы. Отраслевые эксперты, в свою очередь, довольно скептично отзываются о проекте Маска.

Но все же ему удалось впечатлить городские власти своей концепцией, в которой электрокары Tesla перевозят пассажиров по подземным тоннелям. Помимо Форт-Лодердейла, The Boring Company предложила аналогичный проект стоимостью $30 миллионов Майами. А вот предыдущие варианты, такие как 35-мильный тоннель из Вашингтона в Балтимор и транспортная система под Чикаго, по-видимому, были отменены.

«Подземная система обеспечит более быстрый и эффективный доступ между центром города и пляжем, а также облегчит уличное движение», — говорится в заявлении властей. Никаких подробностей о проекте, впрочем, пока нет. Не называют и его общую стоимость.

Источник: The Verge

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