The Boring Company хочет построить тоннель под Форт-Лодердейлом

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Дин Транталис, мэр Форт-Лодердейл, сообщил, что The Boring Company предложила построить подземную транспортную систему, которая соединит центр города с пляжной зоной. Проект получил название The Las Olas Loop.

Fort Lauderdale has received a proposal from Elon Musk's The Boring Co. to build an underground transit loop between downtown and the beach. Called “The Las Olas Loop,” this represents an innovative and unprecedented approach to addressing traffic congestion and transit needs. — Mayor Dean J. Trantalis (@DeanTrantalis) June 30, 2021

Пока что речь не идет о заключении соглашения между городом и компанией Илона Маска, но Транталис называет проект «инновационным и беспрецедентным подходом к решению проблем, связанных с транзитом и дорожными заторами».

На текущий момент The Boring Company прорыла только три тоннеля: испытательный тоннель в Лос-Анджелесе и два тоннеля длиной 0.8 мили (1.3 км) под Конференц-центром в Лас-Вегасе. Тем самым компания еще не доказала работоспособность и эффективность своей транспортной системы. Отраслевые эксперты, в свою очередь, довольно скептично отзываются о проекте Маска.

Но все же ему удалось впечатлить городские власти своей концепцией, в которой электрокары Tesla перевозят пассажиров по подземным тоннелям. Помимо Форт-Лодердейла, The Boring Company предложила аналогичный проект стоимостью $30 миллионов Майами. А вот предыдущие варианты, такие как 35-мильный тоннель из Вашингтона в Балтимор и транспортная система под Чикаго, по-видимому, были отменены.

«Подземная система обеспечит более быстрый и эффективный доступ между центром города и пляжем, а также облегчит уличное движение», — говорится в заявлении властей. Никаких подробностей о проекте, впрочем, пока нет. Не называют и его общую стоимость.

Источник: The Verge