The Boring Company хочет построить тоннель под Форт-Лодердейлом

Дин Транталис, мэр Форт-Лодердейл, сообщил, что The Boring Company предложила построить подземную транспортную систему, которая соединит центр города с пляжной зоной. Проект получил название The Las Olas Loop.

Fort Lauderdale has received a proposal from Elon Musk's The Boring Co. to build an underground transit loop between downtown and the beach. Called “The Las Olas Loop,” this represents an innovative and unprecedented approach to addressing traffic congestion and transit needs.

— Mayor Dean J. Trantalis (@DeanTrantalis) June 30, 2021