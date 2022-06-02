The Boring Company предлагала построить в Техасе туннели для автомобилей, людей и воды, но ни один проект не был одобрен

Открытые документы, полученные Bloomberg, показывают масштабы амбиций The Boring Company в Техасе. За последний год компания представила чиновникам как минимум восемь проектов. Предложения варьируются от идей до подробных презентаций. Ни одно из них не продвинулось дальше стадии концепции.

Большинство проектов будет осуществляться в районе Остина, недалеко от штаб-квартиры The Boring Company в пригороде Пфлюгервилля. Среди идей – туннели для автомобилей, водопропускные трубы и пешеходные дорожки. Почти все они никогда ранее не публиковались. На каждый из них ссылались в переписке с официальными лицами Техаса или в другой правительственной документации, которую Bloomberg получил по запросу публичной информации. Вот список проектов Boring, находящихся на рассмотрении в Техасе.

Подводный туннель к Барьерному острову

Одним из первых проектов, которые Boring стремился разработать в Техасе, был подводный туннель для автомобилей недалеко от Мексиканского залива. Брайан Геттингер, «туннельный евангелист» Boring, который присоединился к компании в качестве главы по развитию бизнеса в мае 2021 года, создал проект примерно через месяц после начала работы в компании. Порт-Аранзас недалеко от Корпус-Кристи является популярным местом отдыха для людей со всего штата. Дороги и паромные пути там постоянно забиты.

Хотя компания никогда не делала подводные туннели такого масштаба, она представила аналогичные проекты в Майами и Форт-Лодердейле, штат Флорида. «Ничего нового», — написал Валенте Оливарес, окружной инженер Департамента транспорта Техаса в этом районе, в последнем электронном письме о предложении. «Я свяжусь с вами, если мне понадобится дополнительная информация».

Техасский гиперлуп

До Boring у Маска была компания Hyperloop. Миллиардер анонсировал трубчатую вакуумную транспортную систему, которая позволяла бы людям путешествовать между городами с невероятной скоростью. Он призвал инженеров построить системы в соответствии с его предложениями. Некоторые пытались, и ни у кого пока не получилось. Собственные планы Boring столкнулись с сопротивлением, отчасти со стороны регулирующих органов, которые не спешили одобрять систему между Нью-Йорком и Вашингтоном, округ Колумбия.

Hyperloop остается в планах Boring. В презентации компании, помеченной как конфиденциальная, которую Геттингер отправил по электронной почте официальному представителю транспорта Техаса в июне 2021 года, говорится:

«Все кольцевые туннели спроектированы с учетом требований по загрузке и герметизации для размещения Hyperloop, что позволяет увеличить скорость с 240 км в час у Loop до 960+ км в час у Hyperloop».

Сам Илон Маск пообещал, что The Boring Company попытается построить работающую систему Hyperloop «в ближайшие годы».

Тоннель между двумя основными автомагистралями

Маск, бывший житель Анджелено, основал Boring в Южной Калифорнии с целью «решить проблемы с трафиком». Остин предлагает испытание, подобное тому, что было в Лос-Анджелесе. Движение в столице Техаса ужасное и становится все хуже. По данным переписи 2020 года, население достигло почти 1 миллиона человек, что более чем на 20% больше, чем за предыдущее десятилетие.

В сентябре Геттингер спросил представителя государственного транспортного ведомства, поддержит ли его агентство проект по созданию нового соединения между двумя основными дорогами, проходящими через Остин, шоссе 290 США и кольцевой автомагистралью штата. Последняя в просторечии известна как MoPac, названная в честь Missouri Pacific Railroad, железнодорожный проект времен Гражданской войны. Шоссе 290 и MoPac уже пересекаются в южной части Остина, но Геттингер, по-видимому, предполагал дополнительное пересечение на севере. На следующий день сотрудник регионального управления мобильности Центрального Техаса Джеймс Басс позвонил Геттингеру, но в документах не было описания их разговора.

Подземный маршрут, соединяющий центр города Остин, аэропорт и завод Tesla

Возможно, самая многообещающая разработка в Техасе на данный момент — и единственная в этом списке, которая была раскрыта ранее — это та, которую Геттингер назвал «проектом». В ноябре он встретился с государственными транспортными чиновниками и запросил схемы сооружений, геотехнические данные и глубину различных дорог. В центре внимания были улицы вокруг Gigafactory Tesla Inc., где компания производит автомобили, а также улицы рядом с аэропортом и в центре города.

Подземный переход для государственной средней школы

Пфлюгервиль, где сейчас базируется Boring, — большой футбольный город. Команда средней школы Пфлюгервилля регулярно играет на своем стадионе перед 10 000 зрителей. В январе Геттингер выдвинул идею: поможет ли транспортный департамент Техаса оплатить пешеходный туннель от школы до стадиона?

«Скорее всего, около 3 миллионов долларов. Определенно меньше 5 миллионов долларов», — написал Геттингер. Чиновник сказал, что переслал электронное письмо своим коллегам.

Маск наметил большие амбиции для Boring, но компания проявила большой интерес к небольшим пригородным застройкам. 3 мая городской совет в Кайле, штат Техас, одобрил предварительное инженерное исследование бурового туннеля, который соединит жилой комплекс с торговым комплексом примерно в двух милях от него.

Туннель под железнодорожной линией

Еще один проект: туннель под неиспользуемой 28-мильной железнодорожной линией Мокан, заброшенного железнодорожного пути недалеко от Остина. Участок уже давно является предметом споров региональных властей: должен ли коридор использоваться для пешеходных и велосипедных маршрутов или нового шоссе? Геттингер предложил другую идею: как насчет туннеля? Эта тема была включена в повестку онлайн-встречи между Boring и государственным транспортным департаментом 4 февраля. Два дня спустя Геттингер ответил по электронной почте: «Может быть отличным туннельным приложением, и не только в Пфлюгервилле». Чиновники предложили Геттингеру узнать об аренде подземной части.

Дренаж грунтовых вод

Единственный коммерческий проект Boring Co. в Лас-Вегасе предназначен для перевозки людей в модифицированных автомобилях Tesla. Однако стартап намерен сделать больше. В Техасе были построены две дренажные системы. Один из них в Остине будет обслуживать межштатную автомагистраль 35.

«Наши стандартные туннели, вероятно, находятся в нужном диапазоне размеров, чтобы быть полезными, и они будут значительно дешевле. Мы не инженеры-гидротехники, но с помощью местных ресурсов Остина мы могли бы выполнить гражданское / структурное / техническое планирование и проектирование этой работы, а затем построить ее», — написал Геттингер 18 апреля.

Неясно, был ли инженер открыт для предложения. Геттингер предложил еще одну дренажную систему в Хьюстоне в марте, хотя крайний срок закупки уже прошел ранее без заявки от Boring.