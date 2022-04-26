Илон Маск: The Boring Company попытается построить работающую систему Hyperloop «в ближайшие годы»

Илон Маск выдвинул идею высокоскоростной транспортной системы Hyperloop в 2013 году и предоставил другим компаниям возможность развивать эту идею дальше. В 2017 году Маск объявил, что всё-таки построит систему Hyperloop, маршрут которой будет пролегать между Нью-Йорком и Вашингтоном. Теперь Маск написал в Твиттере, что The Boring Company попытается построить работающую систему Hyperloop «в ближайшие годы».

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop. From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys. — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022

Илон Маск отметил, что Hyperloop будет самым быстрым способом добраться из одного центра города в другой на расстояние менее 2 тыс. миль (около 3,2 тыс. км), а Starship будет быстрее для более дальних путешествий. Он также отметил, что «подземные туннели невосприимчивы к поверхностной погоде (метро — хороший пример), поэтому для Hyperloop не имеет значения, если на поверхности бушует ураган. Вы даже не заметите». Хотя на самом деле метро может угрожать затопление. Такие случаи наблюдались в Париже (при высоком уровне Сены) и Нью-Йорке (во время урагана «Сэнди»). Но, возможно, система Hyperloop может быть спроектирована так, чтобы быть устойчивой к наводнениям.

Отметим, компания The Boring Company была создана в 2016 году и пока что занимается созданием небольших тоннелей. Так, она эксплуатирует Las Vegas Convention Center Loop протяжённостью около 2,7 км. При этом компания привлекает финансирование и предлагает реализовать другие проекты, например, под Форт-Лодердейлом и Майами.

Hyperloop testing at full-scale begins later this year. — The Boring Company (@boringcompany) April 25, 2022

Компания планирует приступить к полномасштабному тестирование Hyperloop в конце этого года.

Источник: Engadget