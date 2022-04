Илон Маск: The Boring Company попытается построить работающую систему Hyperloop «в ближайшие годы»

Илон Маск выдвинул идею высокоскоростной транспортной системы Hyperloop в 2013 году и предоставил другим компаниям возможность развивать эту идею дальше. В 2017 году Маск объявил, что всё-таки построит систему Hyperloop, маршрут которой будет пролегать между Нью-Йорком и Вашингтоном. Теперь Маск написал в Твиттере, что The Boring Company попытается построить работающую систему Hyperloop «в ближайшие годы».

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop.

From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys.

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022