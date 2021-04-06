Тим Кук дал интервью Каре Свишер — об Илоне Маске, Apple Car, AR и VR, а также предполагаемой отставке через 10 лет





На днях главный исполнительный директор Apple Тим Кук дал 30-минутное интервью журналистке Каре Свишер, которое, в основном, было посвящено вопросам конфиденциальности и безопасности данных. Тем не менее, во время беседы были затронуты и другие важные для Кука и Apple темы.

Так, Тим Кук прокомментировал слова Илона Маска о том, что глава Tesla предлагал Apple выкупить его компанию. Но Кук заявил, что он «даже не согласился на встречу с ним». Глава Apple сказал, что не встречался с Маском, но искренне восхищается тем, чего удалось достичь Tesla, обеспечивая стабильность компании на протяжении многих лет.

Также Тим Кук наконец-то он пролил свет на собственный электромобиль Apple. Он выразил мнение, что «автономные автомобили – это роботы». Кук добавил, что есть много задач, которые можно выполнить с помощью автономных транспортных средств, и «мы посмотрим, что сделает Apple». Кук также сказал, что компания постоянно исследует множество возможных вариантов продукта, но многие из них просто никогда не увидят свет. На уточняющий вопрос, будет ли это «технология в машине» или «машина», Кук не дал однозначного ответа, а лишь улыбнулся в ответ, заявив следующее:

«Мы любим интегрировать оборудование, программное обеспечение и сервисы».

Тим Кук добавил, что компания хочет иметь полный контроль над всеми тремя компонентами, чтобы конечный продукт работал так же безупречно, как и другие продукты Apple.

Глава Apple также сказал, что твёрдо верит в дополненную реальность и уже видит возможности её применения даже на смартфоне. Таким образом, виртуальная и дополненная реальность определённо входят в большие планы Apple на будущее.

В интервью также был вопрос о том, смогут ли люди голосовать посредством своих iPhone. Тим Кук положительно отозвался о такой возможности, подчеркнув тот факт, что большая часть наших данных уже находится на наших смартфонах. Поэтому использование смартфона для голосования за следующего президента может быть вполне реальным вариантом развития событий.

Во время интервью Тиму Куку задали вопрос о том, останется ли он в Apple через 10 лет.

«Ещё 10 лет, наверное, нет. Но я могу сказать вам, что сейчас чувствую себя прекрасно. И сроки пока ещё не рассматриваются. Но ещё 10 лет – это большой срок и, вероятно, это не будет 10 лет».

Тим Кук также сказал, что не планирует заниматься политикой. Но он хотел бы заниматься вопросами изменения климата, созданием рабочих мест и «переподготовки». Он готов работать со всеми, кто хочет помочь Apple в достижении этих целей.

Источник: phonearena 1, 2