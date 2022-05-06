Тизер пятого сезона «Кобра Кай» — сериал вернется на Netflix 9 сентября

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер пятого сезона «Кобры Кай» и сообщил дату его релиза — понравившийся многим сериал мастеров боевых искусств вернется 9 сентября. К своим вернутся все основные актеры, включая Уильяма Забку и Ральфа Маккио.

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«Кобра Кай» — прямое продолжение фильма «Малыш-каратист» 1984 года. События сериала разворачиваются через 34 года из событий первой части фильма. Главные герои — Джонни Лоуренс и Дэниел ЛаРуссо, в юности учившиеся каратэ и ярые противники — повзрослели и решили открыть собственные школы боевых искусств: «Кобра Кай» и «Мияги-до». Роли взрослых Лоуренса и ЛаРуссо исполнили Уильям Забка и Ральф Маккио.

События продолжения разворачиваются вскоре после финала четвертого сезона, вышедшего в конце 2021 года. После неожиданных результатов турнира Долины для бойцов, Терри Сильвер расширяет додже Кобра Кай и пытается сделать свой стиль каратэ No Mercy единственным в городе. В это время, как можно увидеть в тизере, Джонни Лоуренс вместе со своим сыном Робби отправляются в Мексику на поиски Мигеля, который нужен им, чтобы победить бойцов из Кобры Кай, а Дэниел ЛаРуссо обращается с помощью старого друга.

Тизер-трейлер анонса пятого сезона «Кобры Кай» в оригинале на английском

https://www.youtube.com/watch?v=Wrmx6gc0a8I

Первый сезон Кобри Кай стартовал на YouTube Premium (тогда Red) в 2018 году, а второй сезон в 2019 году. После завершения производства третьего сезона YouTube принял решение прекратить выпуск оригинальных программ по сценарию. Однако Netflix приобрел право на трансляцию сериала в июне 2020 года. 1 января 2021 года в онлайн-кинотеатре вышел третий сезон, а за ним в декабре 2021 года вышел четвертый, получивший в целом одобрительные отзывы как критиков, так и зрителей — на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал собрал 95% положительных рецензий критиков и 91%.