Tom’s Hardware: игра Doom Eternal хорошо оптимизирована, она неплохо работает даже на Pentium Gold G5400 и NVIDIA GeForce GTX 1050





Ресурс Tom’s Hardware протестировал недавно вышедшую игру Doom Eternal с использованием актуальных на сегодняшний день 20 видеокарт и 10 процессоров. При этом внимание уделялось не только топовым и наиболее производительным продуктам, но также и более доступным решениям.

В процессе тестирования выяснилось, что игра достаточно хорошо оптимизирована и может запускаться даже на слабых видеокартах. Для запуска Doom Eternal в разрешении Full HD с низкими настройками качества графики требуется 2942 МБ видеопамяти. Однако игра запускается и на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1050 с 2 ГБ памяти и обеспечивает при этом приемлемую частоту 55 кадров в секунду. Правда, повысить настройки качества на такой видеокарте не удаётся.

Если запускать игру Doom Eternal в разрешении Full HD со средними настройками качества графики, то уже потребуется видеокарта с 4 ГБ или более видеопамяти (3502 МБ, если быть точным). Высокие настройки с тем же разрешением также укладываются в лимит 4 ГБ видеопамяти (4078 МБ). Настройки Ultra требуют 5230 МБ видеопамяти для разрешения 1080p, 5437 МБ – для 1440p и 6025 МБ – для 4K. Иными словами, независимо от разрешения, для настроек Ultra требуется видеокарта с 6 ГБ памяти. Настройки Nightmare и Ultra Nightmare требуют уже 6254 МБ и 6766 МБ памяти, соответственно, а значит нужна видеокарта с 8 ГБ памяти.

Хорошая новость заключается в том, что при достаточном запасе памяти многие современные видеокарты даже не флагманского сегмента позволяют запускать игру Doom Eternal в разрешении 4K. Модели AMD Radeon RX 5700 и NVIDIA GeForce RTX 2060 Super и более производительные устройства позволяют преодолеть частоту 60 кадров в секунду при разрешении 4K и настройках Ultra Nightmare.

Что касается процессора, то понятно, что чем выше частота и больше доступно ядер/потоков, тем выше производительность. Но на самом деле запустить игру и вполне комфортно играть можно даже на 2-ядерном чипе Pentium Gold G5400 при условии наличия сравнительно современной видеокарты. А всё, что выше Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600 позволяют достичь максимальную частоту кадров на топовой видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Так что процессор явно не будет слабым звеном в системе.

Более подробно изучить результаты тестирования игры Doom Eternal с применением различных видеокарт и процессоров можно на сайте Tom’s Hardware.