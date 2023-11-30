Новости Софт 30.11.2023 в 09:17 comment views icon

Топ 2023 приложений и игр Android по мнению Google Play

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Топ 2023 приложений и игр Android по мнению Google Play

Google Play назвал лучшие приложения и игры 2023 для Android. Список учитывает симпатии пользователей и состоит из множества категорий.

Выбор пользователей 2023

В этой номинации победу одержал ChatGPT. BeReal победил в прошлом году, а ранее двумя победителями в США были потоковые сервисы (Paramount+ и Disney+). Выбором пользователей среди игр стала MONOPOLY GO!

Лучшие программы 2023 года

Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

Лучшее приложение 2023 года – Imprint: Learn Visually

«Imprint: Learn Visually делится небольшими уроками, использующими визуальный рассказ, чтобы воплотить концепции в жизнь. Исследуйте миры психологии, истории, здоровья, технологий совершенно по-новому».

Spotify – лучшее приложение для нескольких устройств

«Независимо от того, слушаете ли вы любимую музыку на кухне, в дороге или в походе, Spotify сияет, когда речь идет о бесперебойной работе на разных устройствах. Нам нравится, как вы можете удаленно управлять воспроизведением на другом устройстве и загружать треки или эпизоды для воспроизведения в режиме офлайн».

  • Лучшее для часов: WhatsApp Messenger
    Почетные знаки отличия: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment
  • Лучшее для планшетов: понятие: Concepts: Sketch, Note, Draw
    Почетные знаки отличия: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks
  • Лучшее для Chromebook: FlipaClip: Create 2D Animation
    Почетные знаки отличия: Evernote – Note Organizer, Wideo
  • Лучшее для Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies
    Почетные знаки отличия: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV
  • Лучшее для автомобилей: Amazon Prime Video
    Почетные знаки отличия: Beach Buggy Racing, Spotify
  • Лучшее для развлечений: Bumble For Friends: Meet IRL
    Почетное отличие: Reelsy Reel Maker Video Editor
  • Лучшее для личностного развития: Voidpet Garden: Mental Health
    Почетное отличие: Imprint: Learn Visually
  • Лучшее ежедневно: Artifact: Feed Your Curiosity
    Почетное отличие: ReciMe: Easy & Tasty Recipes
  • Лучшая скрытая жемчужина: Aware: Mindfulness & Wellbeing
    Почетное отличие: Stippl: Explore, Plan & Share
  • Лучшее из ШИ: Character AI: AI-Powered Chat
    Почетное отличие: ChatGPT
  • Лучшее для семьи: Paw Patrol Academy
    Почетное отличие: LEGO DUPLO DISNEY
  • Самое полезное: AWorld in support of ActNow

Лучшие Android игры 2023 года

Топ 2023 програм та ігор Android на думку Google Play

Лучшая игра 2023 года – Honkai: Star Rail

«Эта научно-фантастическая феерия получила звание нашей лучшей игры года благодаря потрясающей глубине содержимого, потрясающей визуальной картинке и продуманному дизайну. Распространяя знания и предыстории персонажей по всей игре, Honkai: Star Rail обеспечивает длительное развлечение как для энтузиастов ролевых игр, так и новичков».

Вакансии

Junior Angular Developer Hygge Software

Project Manager De7 Partner LLC, Віддалено

Юрист Rescue Now

Лучшая игра для нескольких устройств – OUTERPLANE – Strategy Anime

«Хотя мы любим ее волшебных персонажей и увлекательные истории, способность OUTERPLANE легко работать на нескольких устройствах выделяет ее среди других пошаговых стратегий в Play. От чрезвычайной производительности ПК до безупречного перехода между экранами на складных панелях, OUTERPLANE потрясающая визуально, технически удивительная и просто веселая».

  • Лучший мультиплеер: Farlight 84
    Почётные упоминания: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn
  • Лучший выбор: MONOPOLY GO! Почетные упоминания: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die
  • Лучшее инди: Vampire Survivors
    Почетные упоминания: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom
  • Лучшая история: Honkai: Star Rail
    Почетные упоминания: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG
  • Лучший текущий: Stumble Guys
    Почетные упоминания: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match
  • Самая полезная: Pokémon Sleep
    Почетные упоминания: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant
  • Лучшее в Play Pass: Magic Rampage
    Почетные упоминания: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us
  • Лучшее для планшетов: Honkai: Star Rail
    Почетные знаки отличия: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS
  • Лучшее для Chromebook: Minecraft
  • Лучшее для Google Play Games на ПК: Arknights

Источник: Google Play

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Посты
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Посты
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить