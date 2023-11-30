Топ 2023 приложений и игр Android по мнению Google Play

Google Play назвал лучшие приложения и игры 2023 для Android. Список учитывает симпатии пользователей и состоит из множества категорий.
Выбор пользователей 2023
В этой номинации победу одержал ChatGPT. BeReal победил в прошлом году, а ранее двумя победителями в США были потоковые сервисы (Paramount+ и Disney+). Выбором пользователей среди игр стала MONOPOLY GO!
Лучшие программы 2023 года
Лучшее приложение 2023 года – Imprint: Learn Visually
«Imprint: Learn Visually делится небольшими уроками, использующими визуальный рассказ, чтобы воплотить концепции в жизнь. Исследуйте миры психологии, истории, здоровья, технологий совершенно по-новому».
Spotify – лучшее приложение для нескольких устройств
«Независимо от того, слушаете ли вы любимую музыку на кухне, в дороге или в походе, Spotify сияет, когда речь идет о бесперебойной работе на разных устройствах. Нам нравится, как вы можете удаленно управлять воспроизведением на другом устройстве и загружать треки или эпизоды для воспроизведения в режиме офлайн».
- Лучшее для часов: WhatsApp Messenger
Почетные знаки отличия: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment
- Лучшее для планшетов: понятие: Concepts: Sketch, Note, Draw
Почетные знаки отличия: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks
- Лучшее для Chromebook: FlipaClip: Create 2D Animation
Почетные знаки отличия: Evernote – Note Organizer, Wideo
- Лучшее для Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies
Почетные знаки отличия: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV
- Лучшее для автомобилей: Amazon Prime Video
Почетные знаки отличия: Beach Buggy Racing, Spotify
- Лучшее для развлечений: Bumble For Friends: Meet IRL
Почетное отличие: Reelsy Reel Maker Video Editor
- Лучшее для личностного развития: Voidpet Garden: Mental Health
Почетное отличие: Imprint: Learn Visually
- Лучшее ежедневно: Artifact: Feed Your Curiosity
Почетное отличие: ReciMe: Easy & Tasty Recipes
- Лучшая скрытая жемчужина: Aware: Mindfulness & Wellbeing
Почетное отличие: Stippl: Explore, Plan & Share
- Лучшее из ШИ: Character AI: AI-Powered Chat
Почетное отличие: ChatGPT
- Лучшее для семьи: Paw Patrol Academy
Почетное отличие: LEGO DUPLO DISNEY
- Самое полезное: AWorld in support of ActNow
Лучшие Android игры 2023 года
Лучшая игра 2023 года – Honkai: Star Rail
«Эта научно-фантастическая феерия получила звание нашей лучшей игры года благодаря потрясающей глубине содержимого, потрясающей визуальной картинке и продуманному дизайну. Распространяя знания и предыстории персонажей по всей игре, Honkai: Star Rail обеспечивает длительное развлечение как для энтузиастов ролевых игр, так и новичков».
Вакансии
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Project Manager De7 Partner LLC, Віддалено
Лучшая игра для нескольких устройств – OUTERPLANE – Strategy Anime
«Хотя мы любим ее волшебных персонажей и увлекательные истории, способность OUTERPLANE легко работать на нескольких устройствах выделяет ее среди других пошаговых стратегий в Play. От чрезвычайной производительности ПК до безупречного перехода между экранами на складных панелях, OUTERPLANE потрясающая визуально, технически удивительная и просто веселая».
- Лучший мультиплеер: Farlight 84
Почётные упоминания: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn
- Лучший выбор: MONOPOLY GO! Почетные упоминания: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die
- Лучшее инди: Vampire Survivors
Почетные упоминания: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom
- Лучшая история: Honkai: Star Rail
Почетные упоминания: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG
- Лучший текущий: Stumble Guys
Почетные упоминания: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match
- Самая полезная: Pokémon Sleep
Почетные упоминания: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant
- Лучшее в Play Pass: Magic Rampage
Почетные упоминания: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us
- Лучшее для планшетов: Honkai: Star Rail
Почетные знаки отличия: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS
- Лучшее для Chromebook: Minecraft
- Лучшее для Google Play Games на ПК: Arknights
Источник: Google Play