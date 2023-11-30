Топ 2023 приложений и игр Android по мнению Google Play

Google Play назвал лучшие приложения и игры 2023 для Android. Список учитывает симпатии пользователей и состоит из множества категорий.

Выбор пользователей 2023

В этой номинации победу одержал ChatGPT. BeReal победил в прошлом году, а ранее двумя победителями в США были потоковые сервисы (Paramount+ и Disney+). Выбором пользователей среди игр стала MONOPOLY GO!

Лучшие программы 2023 года

Лучшее приложение 2023 года – Imprint: Learn Visually

«Imprint: Learn Visually делится небольшими уроками, использующими визуальный рассказ, чтобы воплотить концепции в жизнь. Исследуйте миры психологии, истории, здоровья, технологий совершенно по-новому».

Spotify – лучшее приложение для нескольких устройств

«Независимо от того, слушаете ли вы любимую музыку на кухне, в дороге или в походе, Spotify сияет, когда речь идет о бесперебойной работе на разных устройствах. Нам нравится, как вы можете удаленно управлять воспроизведением на другом устройстве и загружать треки или эпизоды для воспроизведения в режиме офлайн».

Лучшее для часов: WhatsApp Messenger

Почетные знаки отличия: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment

Почетные знаки отличия: AllTrails: Hike, Bike & Run, Audible: Audio Entertainment Лучшее для планшетов: понятие: Concepts: Sketch, Note, Draw

Почетные знаки отличия: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks

Почетные знаки отличия: Canva: Design, Photo & Video, Everand: Ebooks and audiobooks Лучшее для Chromebook: FlipaClip: Create 2D Animation

Почетные знаки отличия: Evernote – Note Organizer, Wideo

Почетные знаки отличия: Evernote – Note Organizer, Wideo Лучшее для Google TV: Max: Stream HBO, TV, & Movies

Почетные знаки отличия: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV

Почетные знаки отличия: Amazon Prime Video, Crunchyroll, Disney+, Tubi: Movies & Live TV Лучшее для автомобилей: Amazon Prime Video

Почетные знаки отличия: Beach Buggy Racing, Spotify

Почетные знаки отличия: Beach Buggy Racing, Spotify Лучшее для развлечений: Bumble For Friends: Meet IRL

Почетное отличие: Reelsy Reel Maker Video Editor

Почетное отличие: Reelsy Reel Maker Video Editor Лучшее для личностного развития: Voidpet Garden: Mental Health

Почетное отличие: Imprint: Learn Visually

Почетное отличие: Imprint: Learn Visually Лучшее ежедневно: Artifact: Feed Your Curiosity

Почетное отличие: ReciMe: Easy & Tasty Recipes

Почетное отличие: ReciMe: Easy & Tasty Recipes Лучшая скрытая жемчужина: Aware: Mindfulness & Wellbeing

Почетное отличие: Stippl: Explore, Plan & Share

Почетное отличие: Stippl: Explore, Plan & Share Лучшее из ШИ: Character AI: AI-Powered Chat

Почетное отличие: ChatGPT

Почетное отличие: ChatGPT Лучшее для семьи: Paw Patrol Academy

Почетное отличие: LEGO DUPLO DISNEY

Почетное отличие: LEGO DUPLO DISNEY Самое полезное: AWorld in support of ActNow

Лучшие Android игры 2023 года

Лучшая игра 2023 года – Honkai: Star Rail

«Эта научно-фантастическая феерия получила звание нашей лучшей игры года благодаря потрясающей глубине содержимого, потрясающей визуальной картинке и продуманному дизайну. Распространяя знания и предыстории персонажей по всей игре, Honkai: Star Rail обеспечивает длительное развлечение как для энтузиастов ролевых игр, так и новичков».

Лучшая игра для нескольких устройств – OUTERPLANE – Strategy Anime

«Хотя мы любим ее волшебных персонажей и увлекательные истории, способность OUTERPLANE легко работать на нескольких устройствах выделяет ее среди других пошаговых стратегий в Play. От чрезвычайной производительности ПК до безупречного перехода между экранами на складных панелях, OUTERPLANE потрясающая визуально, технически удивительная и просто веселая».

Лучший мультиплеер: Farlight 84

Почётные упоминания: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn

Почётные упоминания: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn Лучший выбор: MONOPOLY GO! Почетные упоминания: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die

Почетные упоминания: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die Лучшее инди: Vampire Survivors

Почетные упоминания: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom

Почетные упоминания: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom Лучшая история: Honkai: Star Rail

Почетные упоминания: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG

Почетные упоминания: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG Лучший текущий: Stumble Guys

Почетные упоминания: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match

Почетные упоминания: Clash of Clans, EA SPORTS FC Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match Самая полезная: Pokémon Sleep

Почетные упоминания: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant

Почетные упоминания: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant Лучшее в Play Pass: Magic Rampage

Почетные упоминания: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us

Почетные упоминания: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Among Us Лучшее для планшетов: Honkai: Star Rail

Почетные знаки отличия: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS

Почетные знаки отличия: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS Лучшее для Chromebook: Minecraft

Лучшее для Google Play Games на ПК: Arknights

Источник: Google Play