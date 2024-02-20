На PlayStation Portal запустили эмулятор PlayStation Portable

В прошлом году Sony выпустила PlayStation Portal. Это портативное устройство, предназначенное для стриминга игр с PS5. Следовательно, это не полноценная портативная игровая консоль, а скорее экран с органами управления игрой.

Однако энтузиасты были не согласны с такими ограниченными возможностями PlayStation Portal и искали пути их расширения. В конце концов им это удалось. Энди Нгуен смог «модифицировать» (читай — взломать) стриминговое устройство таким образом, чтобы оно стало полноценной игровой консолью. После взлома PlayStation Portal на нем удалось запустить PPSSPP — эмулятор игровой консоли PlayStation Portable. Над этим проектом Энди Нгуен работал не в одиночестве, ему помог другой специалист с ником ZetaTwo. В подтверждение своего заявления Нгуен опубликовал фото PlayStation Portal с запущенной игрой GTA, но видео геймплея пока недоступно.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip — Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024

Этот эксперимент доказывает, что в основе PlayStation Portal лежит достаточно производительная аппаратная платформа, которая может использоваться для запуска игр. Хотя фактическая производительность без видео остается под вопросом. Таким образом, Sony умышленно ограничила возможности устройства только стримингом.

Сейчас автор не планирует предоставлять общий доступ к своему инструменту трансформации PlayStation Portal в портативную игровую консоль.

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