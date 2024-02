На PlayStation Portal запустили эмулятор PlayStation Portable

В прошлом году Sony выпустила PlayStation Portal. Это портативное устройство, предназначенное для стриминга игр с PS5. Следовательно, это не полноценная портативная игровая консоль, а скорее экран с органами управления игрой.

Однако энтузиасты были не согласны с такими ограниченными возможностями PlayStation Portal и искали пути их расширения. В конце концов им это удалось. Энди Нгуен смог «модифицировать» (читай — взломать) стриминговое устройство таким образом, чтобы оно стало полноценной игровой консолью. После взлома PlayStation Portal на нем удалось запустить PPSSPP — эмулятор игровой консоли PlayStation Portable. Над этим проектом Энди Нгуен работал не в одиночестве, ему помог другой специалист с ником ZetaTwo. В подтверждение своего заявления Нгуен опубликовал фото PlayStation Portal с запущенной игрой GTA, но видео геймплея пока недоступно.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024