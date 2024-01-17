«Тормоза» YouTube с блокировщиками рекламы могут быть лишь ошибкой Adblock Plus, которую уже исправили

В течение последних дней пользователи YouTube сталкивались с замедлением видео на сервисе при использовании блокировщиков рекламы, заметным увеличением нагрузки процессора и другими «спецэффектами». Похоже, проблема заключается не только в усилиях YouTube по борьбе с блокировщиками, но и в работе популярного расширения браузера Adblock Plus.

Эффект замедления заключается в следующем: видео с включенным блокировщиком рекламы не может загружаться достаточно быстро, чтобы поддерживать скорость воспроизведения без остановки и паузы до 30 секунд. Выключение блокировщика рекламы немедленно улучшает загрузку, а белая линия на панели прогресса YouTube показывает намного большую буферизацию. Также иногда Chrome не может загрузить другие страницы, когда YouTube открыт.

Но замедление может возникать из-за блокировщиков рекламы, которые изменяют код YouTube. Adblock Plus опубликовал отчет об ошибке, охватывающий «проблемы с производительностью» в версии 3.22. «Тормоза» уже исправлены в версии 3.22.1. Разработчик uBlock Origin Реймонд Хилл говорит, что проблема ограничена AdBlock Plus и его сопутствующими продуктами, и что обвинение YouTube является «неверным диагнозом».

Несмотря на проблему, странное и раздражающее поведение YouTube не ограничивается только ею. Всплывающие окна, запрет просмотра и замедление во время просмотра могут быть частью политики сервиса относительно рекламы и побуждать пользователей искать несуществующие технические проблемы.

Источник: Ars Technica