Изрядно задержавшийся Google Pixel 4a представят 3 августа

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Две недели назад в канадском онлайн-магазине Google Store ненадолго появилось изображение среднебюджетного камерофона Pixel 4a, который все никак не выйдет на рынок. Если верить свежей публикации источника, Pixel 4a официально представят ровно через неделю — 3 августа.

Первоначально Google планировала анонсировать Pixel 4a в рамках выставка Google I/O 2020, но само мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19, а анонса смартфона так и не последовало. Теперь же известный сетевой информатор Джон Проссер, который часто первым сообщает достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, утверждает, что анонс Pixel 4a состоится 3 августа. Якобы дата на 100% верная, вот только, как резонно подмечает источник, после стольких переносов, коммерческий успех Pixel 4a находится под очень большим вопросом.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a! The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day! Pixel 4a. August 3. 100%. Only question is…

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI — Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020

Все подробности о технических характеристиках Pixel 4а уже обобщались неоднократно. Для тех, кто уже успел забыть, напомним основные параметры:

Экран OLED диагональю 5,81 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с отверстием для фронтальной камеры разрешением 8 Мп в левом верхнем углу.

SoC Qualcomm Snapdragon 730.

6 ГБ оперативной памяти.

64 или 128 ГБ флэш-памяти, причем UFS вместо медленной eMMC, использовавшейся в Pixel 3A и 3A XL.

Аккумулятор емкостью 3080 мА·ч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

Одинарная основная камера разрешением 12,2 Мп с поддержкой записи видео 4K при 30fps.

Сканер отпечатков пальцев на задней панели

Разъем 3,5 мм для подключения наушников.

После выхода на рынок Pixel 4а предстоит конкурировать с нынешними бестселлерами iPhone SE и Samsung Galaxy A51.

В прошлом году Pixel 3а на старте продаж предлагался по цене $399 за базовую версию, тогда как на распродажах его можно было купить со скидкой в $100. Ранее были слухи, что Google может снизить цену до $349 для конкуренции с iPhone SE и прочими моделями.

Источник: Twitter