Изрядно задержавшийся Google Pixel 4a представят 3 августа

Две недели назад в канадском онлайн-магазине Google Store ненадолго появилось изображение среднебюджетного камерофона Pixel 4a, который все никак не выйдет на рынок. Если верить свежей публикации источника, Pixel 4a официально представят ровно через неделю — 3 августа.

Первоначально Google планировала анонсировать Pixel 4a в рамках выставка Google I/O 2020, но само мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19, а анонса смартфона так и не последовало. Теперь же известный сетевой информатор Джон Проссер, который часто первым сообщает достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, утверждает, что анонс Pixel 4a состоится 3 августа. Якобы дата на 100% верная, вот только, как резонно подмечает источник, после стольких переносов, коммерческий успех Pixel 4a находится под очень большим вопросом.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!

The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!

Pixel 4a. August 3. 100%.

Only question is…

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020